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Google春節熱搜航班目的地 日本上榜5城市最多

中央社／ 台北31日電
Google台灣今天公布台灣網友2024年春節期間出發熱搜航班10大目的地排行榜，圖為桃機一航廈排隊等待安檢的旅客塞滿出境大廳。記者黃仲明／攝影
Google台灣今天公布台灣網友2024年春節期間出發熱搜航班10大目的地排行榜，圖為桃機一航廈排隊等待安檢的旅客塞滿出境大廳。記者黃仲明／攝影

Google台灣今天公布台灣網友2024年春節期間出發熱搜航班10大目的地排行榜，日本共有5座城市上榜，包括第1名東京、第2名大阪、第4名札幌、第5名福岡、第10名沖繩，相較去年4座多了福岡，顯示台灣網友依舊最愛在春節期間造訪日本。

其他入列春節期間出發（2024年2月5日至14日）熱搜航班目的地的城市，包括第3名泰國曼谷、第6名澳洲雪梨、第7名泰國清邁、第8名新加坡、第9名韓國首爾。

另外，Google透過旅遊趨勢探索工具發現，去年春節以台灣為目的地進行機票、飯店搜尋的海外遊客，除了最多來自鄰近的日本、香港、新加坡等地，來自美國、加拿大的旅客也對春節期間造訪台灣有高度興趣。

Google台灣總經理林雅芳在官方部落格發文指出，年節前後許多民眾會到傳統市場採買年貨，觀察去年春節期間Google地圖上10大熱搜的傳統市場，台北和台中各有3處上榜，而高雄、新竹、基隆、台南分別有1處市場上榜。

林雅芳表示，去年春節期間熱搜傳統市場第1、2名的台中市公有第二零售市場和台北南門市場，屬於複合型觀光市場，不僅有傳統菜肉魚販，也有美食街、傳統雜貨店鋪，成為農曆年節期間的熱門市場。

林雅芳特別提到第7名的新竹東門市場，近幾年從百年歷史的傳統市場轉型，運用地方創生場所再造的力量，轉型成複合型的青年文創基地，吸引許多文青店鋪、風格美食進駐，也成為Google地圖熱搜的年節市場。

春節 Google 福岡

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