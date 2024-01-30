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好市多油源是中油「1公升卻便宜3.5元」 內行揭秘：賣場高層講過

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多。美聯社
好市多。美聯社

美式賣場好市多Costco）各式商品應有盡有，從吃的到用的，連加油服務都有，不過近日有網友好奇，為何好市多加油站的油同樣來自中油，卻能賣得比較便宜呢？貼文曝光後，也引起底下留言區熱烈討論。

好市多本周油價每公升比中油便宜3.5元，原PO也在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》附上一張中油油罐車正供油給賣場加油站的照片，並詢問為何油的來源同樣是中油，好市多售價卻比較便宜。

對此，網友也紛紛回應，「不要忘了你的年費」、「好市多只是犧牲獲利，一公升賺你5角也是賺，這5角，可以留住會員每年的會費，才是好市多最大獲利」、「好市多的高層曾經說過，好市多從來都不是靠販售商品在賺錢的，最主要的收入是我們繳的會費」、「你油加滿了不起60升，賣場隨便買點東西就賺超過價差」、「帶路雞概念，跟50元熱狗和不漲價烤雞意思一樣」、「中油那是建議售價，但是好市多不接受他的建議」。

也有網友指出，「中油營運成本比較高，一堆偏僻深山都要設點，然後很多地方要24H」、「本多終勝，好市多全台也才幾家加油站，你是能加多少」、「大盤價和零售價是不一樣的」、「中油如果以獲利為目的，偏鄉加油站全收、營收低的加油站全砍，商業區的加油站全部改商業大樓出租，弄成百貨公司跟影城，油價不用漲，大概也能賺到翻」。

好市多 中油 加油站 Costco 油價

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