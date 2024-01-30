高雄男買即期牛排出問題 換貨還拿到壞的！衛生局稽查家樂福

高市陳姓男子在楠梓的家樂福超市購買2盒牛排，當晚10時許煎烤吃完一盒後，感覺怪怪的，打開另一盒聞發現臭掉了，陳男前往醫院就醫，並將剩下未吃的那一盒拿去家樂福更換，換回來的第三盒肉品居然也是發臭的。陳男痛批：「扯爆了！」衛生局今表示，已派人前往稽查。

家樂福表示，同批上架的肉品無消費者反映問題，且提出的色澤，包裝也有說明色澤屬於正常，由於購買後到用食前的保存方式不清楚，也有可能影響肉品新鮮，會協助了解顧客的狀況，待顧客提出醫師相關的診斷證明，會進一步協助，也尊重顧客申訴管道。

陳姓男子今天凌晨在臉書社團「左營楠梓人」貼文表示，1月29日晚上6時許，在楠梓24小時家樂福超市購買2盒牛排，當晚10時許煎烤，吃完1盒「不舒服，感覺怪怪的」，打開另外一盒認真聞聞，發現臭掉了，當晚10時30分許去退換貨，拿回來又是壞掉的，「真的好靠北，然後又拉肚子，掛急診」。

陳男說，店長在1月30日0時13分許打來慰問，「竟然說店員沒有在煮菜，分不出到底有沒有壞掉」，陳男忍不住發文痛批：「扯爆了！」有網友回文：「這可以請衛生局介入了，至少先罰錢。」也有網友說：「我也過經驗，所以從此我不再家樂福買肉品，品質真的太差」。

台灣消費者保護協會執行長徐邦瀚表示，陳姓男子找家樂福理論，但店員卻推說「即期品說即期品就有可能是壞的！」陳男覺得不合理，所以就跑來消保協會申訴。

徐邦瀚說，基於捍衛消費者食安的立場，認為「賣場簡直是拿消費者的健康開玩笑！」怎麼能認為即期品就有可能是壞的，如果真的是這樣的認知上架商品，「是拿消費者的健康賭嗎？」

徐邦瀚說，很多賣場一旦出了問題，就用換貨想掩飾錯誤，換貨只是基本的，業者應該更積極處理，除了將問題商品下架，更要對期保存商品的環境做嚴格的檢查，也要對提供商品的廠商更嚴格要求把關，最主要的是對於即期品的認定，食品應該要有更新鮮的保存期限的判斷。