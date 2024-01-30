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新竹4歲童高燒不退、體重下降 竟患兒童癌症

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市立馬偕兒童醫院血液腫瘤科黃鼎煥主任為病童進行理學檢查，以觸診方式觀察病童的頸部淋巴結是否出現無痛感的腫塊。示意圖，非文章敘述之病童。圖／新竹市立馬偕兒童醫院提供
新竹市立馬偕兒童醫院血液腫瘤科黃鼎煥主任為病童進行理學檢查，以觸診方式觀察病童的頸部淋巴結是否出現無痛感的腫塊。示意圖，非文章敘述之病童。圖／新竹市立馬偕兒童醫院提供

新竹一名四歲王姓男童過去身體一向健康，最近2周突然高燒不退，卻沒有任何呼吸道感染的常見咳嗽或流鼻水症狀，家長帶去多間診所反覆檢查，篩檢過各種盛行的病毒也沒有發現病原，由於王童除了發燒，也因食慾不佳掉了4公斤體重，最後帶至新竹市立馬偕兒童醫院檢查，經抽血確診為急性淋巴性白血病，所幸在初步引導期的化學治療後，白血病受到控制，目前王童已恢復精神活力，除化療導致的掉髮，外觀看起來無異於其他健康病童。

新竹市立馬偕兒童醫院血液腫瘤科黃鼎煥主任表示，經抽血檢驗，發現王童有貧血和血小板低下的情況，且白血球中含著高比例的形態不成熟血球，這些數據都顯示王童可能罹患急性白血病。後續安排骨髓檢查，經鑑定結果確診為急性淋巴性白血病。所幸在初步引導期的化學治療後，白血病受到控制，追蹤骨髓檢查的結果也顯示治療反應相當良好，未來只要按部就班接受治療，即有極高的治癒率。

黃鼎煥說，急性淋巴性白血病是兒童癌症之中佔比最高的疾病，平均每四名癌童就有一名是血癌，幸好在現今進步的治療下，此疾病的治癒率接近九成。其他的兒童癌症只要早期發現，盡早接受正規治療，也往往有相當理想的療效。但因為癌症在兒童的發生率不高，一般人不易察覺，所以當孩子明顯出現異樣時，往往病情已經很嚴重。

黃鼎煥提醒，兒童癌症基金會提出的九大兒童癌症警訊，請父母及照護者務必留意，若家中孩子發生以下徵兆，儘快尋求兒童血液腫瘤科醫師的協助，把握最佳黃金治療期。包括不明原因的疼痛：如持續且劇烈頭痛、四肢痛、胸痛、腹痛等，且痛到影響日常作息。不明原因淋巴結腫大：好發於頸部、腋下、鼠蹊部..等位置。 不明原因的腫塊：身體、四肢各處出現腫塊，且在洗澡時特別容易觸摸察覺。

還有不明原因的發燒：持續一星期以上的發燒又找不出原因。 生長發育改變：不明原因體重減輕、食慾改變、停止長高。貧血、出血症狀：臉色蒼白、皮膚時常無故出現瘀青或小出血點，或有黏膜出血，例如流鼻血、刷牙容易牙齦出血等。神經系統方面症狀：無故的頭痛，嘔吐，肢體無力，運動不協調等情況。神經母細胞瘤特徵：腹部腫大或腫脹情形，也可能出現熊貓眼 (眼窩周圍瘀青)。視網膜母細胞瘤症狀：眼睛照到光時，瞳孔出現白色反光。

男童診斷為急性淋巴性白血病，經新竹市立馬偕兒童醫院兒童癌症醫療團隊悉心治療和照顧下，已恢復精神活力。示意圖，非文章敘述之病童。圖／新竹市立馬偕兒童醫院提供
男童診斷為急性淋巴性白血病，經新竹市立馬偕兒童醫院兒童癌症醫療團隊悉心治療和照顧下，已恢復精神活力。示意圖，非文章敘述之病童。圖／新竹市立馬偕兒童醫院提供

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