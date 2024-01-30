冷眼集／選票 教政治人物謙卑

台中捷運藍線，這條台中交通大動脈，攸關近百萬人通勤權益，卻成近年選舉攻防主戰場。民進黨二○二二年中二選區立委補選，靠藍線場站爭議打敗「顏家板塊」；二○二四年大選，總統當選人賴清德再批中市府獨厚「有力人士」，卻不敵市長盧秀燕回擊「中央卡建設」。

藍線沿台灣大道興建，連結舊台中市區和海線，早在二○一四年胡志強市府提出可行性研究報告，當時尖峰時期塞車程度已達「心肌梗塞」，經過十年台中成為全國第二大城市，台灣大道上下班時段塞車情況不減反增。對台中人而言，這條捷運藍線來得太慢。

民進黨執政有沒有卡中捷藍線？藍線綜規報告二○二一年送交通部審議後，高雄捷運黃線綜規報告也差不多時間送審，結果高捷黃線十八個月後「報院」審查，中捷藍線還躺在交通部，等不到實質審查。

藍線載運量、重要性高，當高雄、桃園一條條捷運核定時，民進黨在中二選區立委補選時升起「議『顏』堂」，藍線正英站設站爭議，擊沉「中二顏家板塊」；甫落幕的選舉中，賴清德再次抨擊「藍線改到有力人士的家附近」，盧秀燕重砲反擊，這次結局卻翻轉。

從選舉的結果來看，中捷藍線從台中舊市區，東西向穿過台中市，終點在台中港區，沿線經過中一、二、四、五、六立委選區，原本這五區都屬於民進黨立委，選後掉了四席，立法院副院長蔡其昌勉強守住中一席次，但也瀕臨翻船。

一場中捷藍線攻防啟示錄，看盡政客如何將攸關百萬人通勤權益的捷運建設當成選舉提款機，選票卻教會政治人物何謂「謙卑」。