烏魚捕獲銳減／漁民憶當年…漁船雲集搶烏 一次大撈像中樂透

雲林、嘉義外海是親潮和黑潮交匯點，曾得天獨厚成為烏魚洄游繁衍場域，有老漁民回顧當年，雲林萡子寮漁港每年捕烏季，各地前來寄港捕烏的漁船雲集，早年流傳俗諺「一次大撈呷一冬」是盛況的寫照，運氣好撈一次，都能買房子了。

「古早每年捕烏盛期，漁村天天像廟會熱鬧！」七十多歲的雲林縣四湖鄉老漁民張西、蔡老列回顧以往，他們說，雲林是台灣的捕烏基地，每年冬至前後十天烏魚洄游雲林海域，來自全國包括高雄茄定或蘇澳等地的大型捕烏船，都會進駐四湖箔子寮港。

雲林區漁會總幹事林傳育說，早年雲林捕烏最高峰時，最大箔子寮港滿港都是捕烏船，有時遇魚群洄游，就像中樂透一樣，一次大撈有時就上萬尾，一尾當年行情三百、四百元來算，一次就可三百萬、四百萬元落袋，有時更好還有上千萬元收入。

雲林沿海因村子離海一、兩公里，早年搬運網具不便，為能把握最佳捕烏時機，漁民都會在離海岸不遠灘地或防風林，搭簡易草寮、稱為「烏倉寮」，除暫時棲身，也隨時「機動備戰」，一有烏魚群出現就可馬上出海，像是捕烏的前進指揮所。

雲林區漁會總幹事林傳育說，捕烏量減少，除了中國大陸捕獲量大，雲林漁民老化、承襲捕漁的年輕人也很少，請外籍勞工也難彌補人力缺口，所以捕烏由盛轉衰不難預料。