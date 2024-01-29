政院今核定中捷藍線 交通部：預計10年完工通車

行政院今天核定台中捷運藍線綜合規畫及台鐵海線雙軌化可行性研究。交通部表示，兩者完成後將有助於台中地區軌道建設完善，促進城鄉及海線地區均衡發展，其中台中捷運藍線預計核定後10年完工通車。

交通部指出，台中捷運藍線總經費1615.14億元，中央負擔675.59億元，預計核定後10年完工通車。計畫路線西起臺中港，東行經過沙鹿、西屯至臺中市區，為台中市最重要東西向軸線，完工後可與綠線串聯成十字軸網，有效提升公共運輸服務量，並促進台中城鄉均衡發展。

有關台中捷運藍線綜合規劃，交通部表示，與台中市政府於去年11月28日、今年1月19日，就捷運藍線於沙鹿陸橋路段配置，溝通釐清並獲共識，行政院核定函也要求確實依雙方共識內容推動辦理。

至於台鐵海線雙軌化計畫可行性研究，交通部表示，辦理鐵路西部幹線海線談文站至追分站雙軌化，總經費約161.95億元，長度38.3公里；本計畫行政院核復事項，因計畫與審議中的台中市政府辦理的「大台中地區山海線鐵路雙軌高架化可行性研究」有部分重疊路段，應併同考量納入重疊路段工項及經費估算與負擔。

交通部也說，另請評估潛力車站土地開發的可行性，以提高財務效益，於施工階段審慎研議交通維持計畫，持續定期評估沿線橋梁安全性，確保鐵路行車安全。