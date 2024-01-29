快訊

凌晨2:11 花蓮規模5.2地震 最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天冷供不應求 蛋價今起再漲2元

聯合報／ 記者胡瑞玲林宛諭／連線報導

雞蛋價格今起再漲2元。寒流全台急凍，台北市蛋商公會理事長林天來昨說，天氣太冷蛋雞下不了蛋、產量銳減，又因天冷消費熱絡，用蛋需求大增，討論後決定今起蛋價再漲2元，產地價每台斤漲至42.5元、批發價52元，這也是繼上周後，國內蛋價再度調漲。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍說，天冷雞蛋需求量大增，但也讓雞生不出蛋，減產近3成，價格早就該再調高，需等天氣回暖，供蛋才能恢復正常。

黃榮珍說，上月全省每日蛋的交易量約11萬1千箱，這個月降至約10萬箱，但近來天氣冷，民眾煮鍋常用到蛋，需求量大增，應要11、12萬箱才夠，目前每天少1萬多箱，雞農為維持通路供蛋充足，早已互相支援「調蛋」，勉強維持供蛋正常。

彰化蛋農陳秋池說，最近蛋農互相支援調度供蛋，甚至以每台斤2到4元來調度，單是產地成本可能都在44到46.5元間，下周1箱20台斤蛋原本產地成本價850元，甚至可能要到930元。

林天來表示，先前幾波冷氣團來襲，以及液蛋禁令解除後，雞蛋買氣大幅增加，不少蛋商庫存幾乎清空，儘管本土雞蛋產量穩定，但需求量變大，加上餐飲業者開始儲備過年用蛋，逐漸出現雞蛋供不應求。

雲林縣近日相繼傳出養禽場確診高病原性禽流感，按程序撲殺，林天來表示，今年禽流感疫情雖不像去年嚴峻，僅部分蛋雞場傳出蛋雞生病或因天冷產蛋率不高，未出現大規模疫況，他認為去年蛋荒情況不會重演，消費者不用急著搶蛋。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台，目前國內投入生產蛋雞3433萬隻，雞蛋每日生產量從12.2萬箱（每箱約200顆）略降至12萬1500箱，比上周減少500箱。

雞蛋 禽流感

延伸閱讀

蛋價29日將再漲 天冷產量大減 蛋農早都在調蛋

蛋價再調漲！寒流發威 雞蛋批發價明天起再漲至52元

1/24【早晨財經速解讀】電價蛋價 2024再漲一波？租金價格衝高 薪資追得上？

雞蛋日產量續增 蛋商：春節前蛋價維持現況

相關新聞

「菸味比年味重」迪化年貨大街擬禁菸

台北市迪化年貨大街每年吸引大批人潮，但癮君子穿梭人潮吸菸，二手菸隨處飄，遭批「菸味比年味重」。市長蔣萬安昨天宣布，將研議...

健康主題館／現代人用眼過度 白內障年輕化 小心增失智風險

「最近看東西常感覺模糊不清，被檢查出有輕度白內障，我才50歲耶！」現代人用眼過度，視力提早老化、退化，白內障有年輕化趨勢。長庚紀念醫院眼科部主治醫師鄭毓郡說，白內障是正常老化的過程，幾乎每個人都會遇到，但如果拖著不治療處理，不僅影響視力和生活，也會增加失智症的風險。

凌晨2:11 花蓮規模5.2地震 最大震度4級

根據氣象署資料顯示，25日2時11分，花蓮縣萬榮鄉發生芮氏規模5.2地震。

花蓮再傳地震 規模4.9 最大震度花蓮縣4級

根據中央氣象署最新資訊，29日2時11分發生芮氏規模4.9地震，地震深度13公里，震央位於花蓮縣政府西南方52.5公里（...

讀者2月號 「椿舍裡」慈母心洋溢

最近一期2月號《讀者》「椿舍裡」講述一位全心全意照顧唐氏症女兒的媽媽，十多年後媽媽發現，與這個女兒沒有血緣關係，源頭追查...

天冷供不應求 蛋價今起再漲2元

雞蛋價格今起再漲2元。寒流全台急凍，台北市蛋商公會理事長林天來昨說，天氣太冷蛋雞下不了蛋、產量銳減，又因天冷消費熱絡，用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。