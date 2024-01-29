天冷供不應求 蛋價今起再漲2元

雞蛋價格今起再漲2元。寒流全台急凍，台北市蛋商公會理事長林天來昨說，天氣太冷蛋雞下不了蛋、產量銳減，又因天冷消費熱絡，用蛋需求大增，討論後決定今起蛋價再漲2元，產地價每台斤漲至42.5元、批發價52元，這也是繼上周後，國內蛋價再度調漲。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍說，天冷雞蛋需求量大增，但也讓雞生不出蛋，減產近3成，價格早就該再調高，需等天氣回暖，供蛋才能恢復正常。

黃榮珍說，上月全省每日蛋的交易量約11萬1千箱，這個月降至約10萬箱，但近來天氣冷，民眾煮鍋常用到蛋，需求量大增，應要11、12萬箱才夠，目前每天少1萬多箱，雞農為維持通路供蛋充足，早已互相支援「調蛋」，勉強維持供蛋正常。

彰化蛋農陳秋池說，最近蛋農互相支援調度供蛋，甚至以每台斤2到4元來調度，單是產地成本可能都在44到46.5元間，下周1箱20台斤蛋原本產地成本價850元，甚至可能要到930元。

林天來表示，先前幾波冷氣團來襲，以及液蛋禁令解除後，雞蛋買氣大幅增加，不少蛋商庫存幾乎清空，儘管本土雞蛋產量穩定，但需求量變大，加上餐飲業者開始儲備過年用蛋，逐漸出現雞蛋供不應求。

雲林縣近日相繼傳出養禽場確診高病原性禽流感，按程序撲殺，林天來表示，今年禽流感疫情雖不像去年嚴峻，僅部分蛋雞場傳出蛋雞生病或因天冷產蛋率不高，未出現大規模疫況，他認為去年蛋荒情況不會重演，消費者不用急著搶蛋。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台，目前國內投入生產蛋雞3433萬隻，雞蛋每日生產量從12.2萬箱（每箱約200顆）略降至12萬1500箱，比上周減少500箱。