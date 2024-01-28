回響／三接漂沙...藻礁岌岌可危 環團求科學證據、立委籲四接勿再犯錯

台灣生態學會理事蔡嘉陽搭機意外發現，中油第三天然氣接收站工程漂沙嚴重，突堤效應明顯，藻礁岌岌可危，但中油表示三接施工前即存在，屬於自然現象，與工程無關。蔡嘉陽今天表示，該照片已打臉先前中油「不會淤沙」的說法；時代力量立委陳椒華則認為，中油每月應空拍進行長期監測，證明是否衝擊當地生態，並呼籲四接應以三接為鑑，勿犯同樣的錯誤。

環境部環管署長顏旭明表示，會邀請相關專業的專家學者現勘了解情況，邀請名單尚不確定，但強調待專家學者現勘討論後，會公開結果讓關心此事的人了解。

蔡嘉陽表示，漂沙雖屬自然現象，但因三接港灣工程導致地形地貌改變，港灣內的水流受阻流速緩慢，漂沙進入後不易流出，長期下來更易淤積沙子；他說，該照片也證實，中油稱港灣工程不會淤沙的說法是錯誤，事實就是會加速淤沙情況，認為5至10年後漂沙情況會更明顯，盼中油及環境部邀請的專家能提出科學證據、明確論述，而非憑空猜測。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，錯誤的政策就該即時修正，就算需再耗費時間，也不希望造成生態環境不可逆的傷害，因漂沙現象無法完全靠模擬來預測其走向，就算召開現勘，現場也只會各說各話。

陳椒華表示，中油應向太空遙測中心調閱歷史衛星照片，以證明先前有同樣情況，由於漂沙情況與突堤效應相關，憂心突堤效應持續加劇，整個藻礁都會被覆蓋，一級保育類柴山多杯孔珊瑚也都會死亡，另建議中油每月拍攝空拍照以建立長期監測資料。

陳椒華進一步指出，三接當初並沒有做具體調查就草率提出外推建議，如今證明草率通過環評導致三接工程對環境造成影響，後續的四接也是同樣情況，台電沒有做好調查就草率提出3.0東移方案，建議新任環委能重開範疇界定會議，討論哪些須重新調查，調查完畢再審查，以三接作為前車之鑑，不要讓四接再犯一樣的錯誤，不要讓環評變成開發的橡皮圖章。