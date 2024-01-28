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天冷運動注意溫差 國健署提供5招保命技巧

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
天氣依舊寒冷，許多民眾習慣早起運動暖身，但務必注意保暖，別讓體內溫差與氣溫差異過大，早成心血管刺激過大。示意圖，非新聞當事人。圖／123RF
天氣依舊寒冷，許多民眾習慣早起運動暖身，但務必注意保暖，別讓體內溫差與氣溫差異過大，早成心血管刺激過大。示意圖，非新聞當事人。圖／123RF

天氣依舊寒冷，許多民眾習慣早起運動暖身，但務必注意保暖，別讓體內溫差與氣溫差異過大，早成心血管刺激過大。國健署今提醒，民眾外出採買年貨要留意零嘴與食材的選擇，才能降低血管負擔，避免增加心臟病及中風的風險，並提供5招預防小技巧。

知名皮膚科診所「于賓診所」院長彭于賓，26日傳出在上海猝逝，皮膚科醫學界一片哀傷。據了解，彭于賓日前到上海準備進行兩岸交流，但上周五早晨到下榻飯店的健身房跑步時，卻發生急性心肌梗塞，被發現時已到臥在地，目前家屬尚未對外說明。

國健署提供5招預防，不僅運動時得注意添加衣物，飲食上也要注意健康原則，才能控制好自身的心血管疾病。

第一「規律運動」：維持每周至少150分鐘的中度身體活動，例如騎自行車、爬樓梯、多走路，並隨時留意自身狀況

第二「保暖防寒」：早晨起床記得適時添加衣物，並注意頭頸部及四肢末端的保暖。早起運動者應先暖身10至15分鐘，運動後趕快將保暖衣物穿好，並適度補充溫開水

第三「健康飲食：選擇「少油、少鹽、少糖及高纖」的飲食原則，避免攝取過多鹽分、糖分、油脂含量較高的加工食品

第四「控制三高」：血壓722-量測7天、每天2次、每次2遍原則、定期測血糖習慣，👨‍⚕️遵照醫師指示用藥並定期回診追蹤，切勿任意停藥或增減用藥劑量

第五「發現徵兆」：出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、氣喘、背痛等症狀；或發生「臉歪、手垂、說話不清楚」等中風徵兆應儘速撥打119並盡快送醫治療

運動 保暖 健康飲食

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