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逛公園小心腳下！高雄這處公園有凶狠圓軸蟹出沒

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄梓官牛路溝公園可觀察到凶狠圓軸蟹生態。圖／高雄市工務局提供
高雄梓官牛路溝公園可觀察到凶狠圓軸蟹生態。圖／高雄市工務局提供

「哇，公園裡有螃蟹！」高雄民眾到梓官牛路溝公園散步休憩，看到腳邊有螃蟹橫行，小朋友也覺得新奇。高雄市工務局公園處表示，這裡算是凶狠圓軸蟹祕境，園區內有些蟹洞，為保護民眾自身及維護生態，休憩時請多注意腳下凶狠圓軸蟹穴洞。

高雄梓官區東鄰橋頭，北有彌陀、岡山，西臨台灣海峽，生態豐富，當地居民農漁參半，有不少農產、魚產。

工務局長楊欽富表示，凶狠圓軸蟹是台灣6種地蟹科陸蟹中的1種，與毛足圓軸蟹並列體型最大的種類，頭胸甲寬可達13公分。凶狠圓軸蟹的體型大，是世界上所有地蟹科陸蟹中地理分布最廣的一種。頭胸甲外觀呈圓方型，雙螯一大一小，大型雄蟹兩螯大小的差異尤其明顯。

公園處指出，凶狠圓軸蟹在雨季期間進行繁殖，繁殖季會因雨季開始時間的早晚而變動，大約在6月至11月間。雖然目前並不是凶狠圓軸蟹的繁殖及活躍時期，但園區內依舊可看到蟹洞，民眾看到牠們時，觀察即可，維護生態。

高雄梓官牛路溝公園可觀察到凶狠圓軸蟹生態。圖／高雄市工務局提供
高雄梓官牛路溝公園可觀察到凶狠圓軸蟹生態。圖／高雄市工務局提供
高雄梓官牛路溝公園可觀察凶狠圓軸蟹生態。圖／高雄市工務局提供
高雄梓官牛路溝公園可觀察凶狠圓軸蟹生態。圖／高雄市工務局提供
高雄梓官牛路溝公園可觀察到凶狠圓軸蟹生態。圖／高雄市工務局提供
高雄梓官牛路溝公園可觀察到凶狠圓軸蟹生態。圖／高雄市工務局提供

螃蟹 岡山

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