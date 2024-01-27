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春節疏運國5、蘇花路廊南下「這天」最塞 初三後北返潮

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
春節連續假期從2月8日到14日，東部地區將迎返鄉與旅遊潮，高速公路局估計，國道5號初一（10）到初三都是南下尖峰時段。塞車示意圖，圖／聯合報系資料照
春節連續假期從2月8日到14日，東部地區將迎返鄉與旅遊潮，高速公路局估計，國道5號初一（10）到初三都是南下尖峰時段。塞車示意圖，圖／聯合報系資料照

春節連續假期從2月8日到14日，東部地區將迎返鄉與旅遊潮，高速公路局估計，國道5號初一（10）到初三都是南下尖峰時段，公路局也預估蘇花路廊初一為南下最大車潮；初三後南北反轉，初三、初四國5與蘇花路廊北上都可能壅塞至凌晨。

高公局指出，國5南向尖峰時段為初一到初三上午5時到下午5時，高公局會於這3天上午5時到中午12時封閉石碇、坪林南下入口；北上尖峰時段則是初二到初五上午9時至晚間甚至凌晨，這4天每天下午1時到6時實施北向各入口高乘載管制

國道5號管制，包含南下匝道封閉、北上入口實施高乘載時間。圖／高速公路局提供
國道5號管制，包含南下匝道封閉、北上入口實施高乘載時間。圖／高速公路局提供

蘇花路廊部分，公路局東分局表示，小年夜到除夕南下車潮就會陸續出現，假期前2天全日南下車輛預估為1萬5000輛次與1萬2300輛次；初一出現南下最大車潮，上午4時開始車潮湧現，尖峰時段每小時車流量為1170輛次以上，全日車流約為1萬8000輛次，下午2時後才會緩解。

東分局預估，初一到初三也是各大風景區出遊人數的高峰，初三開始蘇花路廊南北車流反轉，南下全日1萬3000輛次，北上1萬7000輛次，初四北上車流高峰，全日交通量2萬2000輛次，壅塞情況將從上午10時持續到初五凌晨2時。

公路局將於以下時段實施管制，禁止21噸以上大貨車通行蘇花路廊，開放大客車行駛蘇花改路肩：小年夜上午5時到下午3時（雙向）、除夕上午5時到中午12時（南向）、初一到初三上午5時到下午3時（雙向）、初四上午11時到下午8時（雙向）、初五上午11時到下午5時（北向）。

蘇花路廊春節期間禁止21噸以上大貨車行駛、蘇花改開放大客車行駛路肩時段。圖／公路局東分局提供
蘇花路廊春節期間禁止21噸以上大貨車行駛、蘇花改開放大客車行駛路肩時段。圖／公路局東分局提供

東分局也會首次試辦大客車優先道開放高乘載車輛通行，初四、初五崇德路段，從太魯閣大橋北端到崇德管制站約500公尺，高乘載車輛可以行駛內側車道，非高乘載車則行駛外側車道，預估尖峰時段可節省20到30分鐘。

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