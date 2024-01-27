愛肝達人站／老婆不在家，為何老公大樂？

甲：「老婆不在，我都不知要吃什麼藥！」

乙：「老婆不在，我就不用吃藥了，嘿嘿！」

現代人，尤其中年以上幾乎每天都要吃一些藥。

有些老婆很貼心，老公要吃什麼藥，都把它一包一包包好，什麼時候吃，吃幾顆，分得一清二楚，老公只當老爺子。

可是有一天老婆不在了，例如出門旅遊或生氣離家出走了，老公就手足無措，不知要吃什麼藥了。

也有老公不喜歡吃藥，偏偏老婆愛夫心切，一定要在老婆面前吞下這些藥，老婆才放心。有一天，老婆不在家，老公大樂，「我今天終於不用吃藥了，哈哈！」

老婆的功用大矣哉！

人年紀大了，或多或少零件總會有少許紕漏，這些紕漏要靠藥物來彌補。這其中國人最常吃的藥應該是高血壓的藥了，尤其天氣冷，血管一收縮，血壓一升高，很容易發生腦中風。

此外，第二常用的藥應該是降膽固醇的藥，隨著國人飲食西化，油膩吃得多，清淡食物吃得少，高膽固醇的人愈來愈多，也因此心臟裝支架的愈來愈多，心肌梗塞而猝死的人也愈來愈多。

再者，就是糖尿病的藥了，國人罹患第二型糖尿病的人愈來愈多，中年以上糖化血色素不正常，飯前飯後血糖不正常的人也愈來愈多，而糖尿病血糖控制不好，正是百病之源。糖尿病人口比率也愈來愈多，平均4至5人就有1人血糖過高，比B肝帶原的人口還高。

除了以上常見的國民病之外，另一種最近新興的國民病就是火燒心的病，也就是胃食道逆流，這可說是國人喝咖啡蔚為風氣後的新國民病。

常喝咖啡，胃酸一直分泌，造成胃食道逆流、胃或十二指腸潰瘍，因此晚上睡不著，要吃藥才睡得著，重點是喝咖啡會上癮，不喝又不行，要喝又難為情，長此以往，造成許多人失眠，或胃食道逆流，可以說是另一類的鴉片戰爭。

對許多國內的B肝病友而言，有些人肝指數常高高低低，長此以往，容易肝硬化或肝癌，對此，健保有條件給付B肝抗病毒藥物，但這種藥不能隨便停，否則容易引發猛爆性肝炎。

此外，對老年人而言，就是攝護腺肥大，一夜七次郎，頻頻尿尿影響睡眠，一定常常需要服用降低膀胱敏感度的藥，以好睡眠。

總而言之，吃藥是必要之惡，每位成年人要認識自己吃的藥的性質及作用，不管老婆在不在，都由自己作主，才能常保平安喔！

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