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余天女余苑綺39歲逝...大腸癌證實年輕化 醫籲盡早篩檢

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
大腸癌年輕化，醫師呼籲盡早篩檢，提早發現息肉切除遠離癌變。圖／台南醫院胃腸肝膽科主治醫師羅翌寧提供
大腸癌年輕化，醫師呼籲盡早篩檢，提早發現息肉切除遠離癌變。圖／台南醫院胃腸肝膽科主治醫師羅翌寧提供

國健署近來力推「糞便潛血」檢查，衛福部台南醫院胃腸肝膽科主治醫師羅翌寧指出，大腸癌已連年高居台灣癌症發生率前三名，且發病年齡逐漸下降，余天女兒余苑綺才39歲就大腸癌過世、不少民眾仍不願受檢、諱疾忌醫，演藝界名人賀一航、豬哥亮都死於大腸癌，值得大家警惕。

66歲許姓患者表示，在台南醫院篩檢，因糞便潛血陽性作大腸鏡檢查，肝膽腸胃科發現橫結腸有超過兩公分腫瘤，切片證實大腸癌，還好接受篩檢，轉介外科手術切除術後恢復良好，定期門診追蹤。

羅翌寧指出，紅肉、加工肉品、肥胖、抽菸、飲酒、老化、運動量不足、發炎性腸道疾病及特定遺傳因子都是大腸癌常見危險因子。大腸癌早期並無症狀，出現腹痛、排便習慣改變、糞便型態改變、血便、裡急後重、體重減輕、食慾不振等症狀，癌症很可能已到後期。

羅翌寧說，其實大腸癌如果早期發現妥善治療，治癒率很高、高達九成以上，應定期接受篩檢，才能及早發現。50到75歲成人應利用兩年一次免費糞便潛血篩檢，可到各地健保醫療院所檢查，糞便潛血陽性應接受大腸鏡檢查。

國健署統計顯示，2年一次糞便篩檢可降低35%大腸癌死亡率，鼓勵民眾定期篩檢，若有不適症狀更應盡速就醫。糞便潛血陽性者，其實只有約3%最後確診大腸直腸癌、比例不高，卻有三到五成患者大腸鏡檢查時發現大腸瘜肉。

羅翌寧說，大腸瘜肉特別是大腸腺瘤，是大腸直腸「癌前病變」，若未及時處理，時間一久最後有可能變成大腸癌。若能及時切除，便能阻止癌變進展。接受大腸鏡檢查後應根據切除的瘜肉大小、病理診斷及組織變性程度，參考國際標準指引持續追蹤。

大腸癌年輕化，醫師呼籲盡早篩檢，提早發現息肉切除遠離癌變。圖／台南醫院胃腸肝膽科主治醫師羅翌寧提供
大腸癌年輕化，醫師呼籲盡早篩檢，提早發現息肉切除遠離癌變。圖／台南醫院胃腸肝膽科主治醫師羅翌寧提供
大腸癌年輕化，醫師呼籲盡早篩檢，提早發現息肉切除遠離癌變。圖／台南醫院胃腸肝膽科主治醫師羅翌寧提供
大腸癌年輕化，醫師呼籲盡早篩檢，提早發現息肉切除遠離癌變。圖／台南醫院胃腸肝膽科主治醫師羅翌寧提供

大腸癌 大腸鏡檢查 患者

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