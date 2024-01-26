快訊

熊霓戀上江大成！胡瓜「不爽背鍋」打破沉默：當初為什麼不澄清？

十二星座財富自由排行榜！賺錢小能手金牛奪冠 他們太愛美守不住財

採買年貨不用再往新竹市區跑！竹北首次舉辦年貨大街

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北市長鄭朝方邀請民眾2月3日起到竹北天后宮前一起逛年貨大街。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方邀請民眾2月3日起到竹北天后宮前一起逛年貨大街。圖／竹北市公所提供

採辦年貨今年不用再往新竹市區跑，為迎接農曆新年，竹北市公所將首次舉辦「竹北年貨大街」，從2月3日至8日在竹北天后宮前登場，預計將有近50攤南北雜貨提供民眾購物多元選擇，甚至另外提供滿額好禮，滿千還送香氛機，將帶動一波年節商機。

竹北市公所表示，竹北市今年首度舉辦「竹北樂龍龍年貨大街」，就是要讓新竹縣民能夠就近採買方便，因過去若民眾要採買年貨，通常都必須起大早到傳統早市採買，今年選在竹北天后宮前，不僅停車方便，且營業時間從下午到夜間，更能服務上班族。

竹北市長鄭朝方表示 ，2月3日起一連6天，下午2點到晚上9點，在竹北天后宮前廣場開年貨大街，近50個攤位提供包含竹北在地青農特產、烏魚子、臘肉、乾魷魚、堅果等南北貨，另外還有蝴蝶蘭花禮、鮮花盆景、春聯、紅包袋、春節吊飾等年貨商品，民眾下班直接來，不必再跑新竹舊城區年貨大街或台北迪化街，就能買到最新鮮的年貨食材。

為了刺激消費，年貨大街還同步推出滿額好禮活動，活動期間只要在服務台以現金換購「消費園遊券」，滿300元就可換日式簡約風購物暖暖袋、500元可兌換由鄭朝方親自調配的龍年香氛，滿1000元還可換得竹北限定龍年香氛機，數量有限送完為止。

現場除了年貨、滿額禮，還有在地品牌的文創手作及胖卡美食等，現場也提供兒童古裝租借，讓竹北的家長們可以帶著孩子前來體驗變裝逛市集，在祈願風鈴步道許下新年希望，年貨大街也安排一系列精彩演出，2月3日邀請MOMO台柚子哥哥、泡芙姊姊親子帶動跳，2月4日則有YOYO台柳丁哥哥、番茄姊姊和大小朋友同樂，活動還現場還安排魔術表演、打擊樂團、特技表演、創作歌手等演出。

2月3日上午9點開幕式當天，市公所準備竹北限定龍天護佑福袋讓民眾可現場排隊領取，同樣數量有限送完為止，同時現場還結合竹北天后宮辦理義剪及大師揮毫送春聯，要讓竹北民眾過好年。

竹北市長鄭朝方邀請民眾2月3日起到竹北天后宮前一起逛年貨大街。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方邀請民眾2月3日起到竹北天后宮前一起逛年貨大街。圖／竹北市公所提供

年貨大街 北市 天后宮

延伸閱讀

竹北市公所耗資8千萬擴點升級E-Bike 首波西區投210輛

三鳳中街年貨開賣 高雄衛生局稽查提醒「五不買」

三鳳中街攤商曝成本多2成 民眾無奈：漲了也是要買

全區暢行！竹北成壠重畫區道路改善完工 解決道路破損

相關新聞

日本黑心居酒屋手法曝 日籍作家：大樓前拉客不要理會

近來日本屢傳外國觀光客在居酒屋的糾紛，住在台灣的日本籍作家「日本人的歐吉桑」在臉書粉專「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人...

「新冠又開始大流行」 蘇一峰：門診急診住院一大堆 痊癒記得做這檢查

入冬最強寒流影響台灣長達將近1周時間，胸腔暨重症專科指導醫師蘇一峰在臉書表示，最近新冠又開始大流行了，「門診急診住院一大...

冷空氣持續灌入！周末高山不排除降雪 下周一才明顯回暖

寒流逐漸減弱當中，中央氣象署科長林伯東說，因為雲量比較多的關係，北部、東半部氣溫回升不是很明顯。華南有大片雲系發展，未來...

大陸霾害又來了 27日晚間影響台灣部分地區紅色示警

環境部表示，根據空氣品質監測、空品模式模擬及中央氣象署預報資料，中國山東到上海地區1月26日出現霾害現象，預計27日晚間...

農曆春節返鄉替代道路看這裡 大眾運輸工具有轉乘優惠

為期7天農曆春節假期將於2月8日至14日展開，公路總局北區養護工程分局預估北部地區南下返鄉車潮在小年夜，至除夕上午會陸續...

三班護病比、夜班獎勵新制 護理界曝2原因：全民皆輸

衛福部今天公布三班護病比，並以40億健保專款投入夜班獎勵金。護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜表示，樂見本次三班護病比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。