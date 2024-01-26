採買年貨不用再往新竹市區跑！竹北首次舉辦年貨大街

採辦年貨今年不用再往新竹市區跑，為迎接農曆新年，竹北市公所將首次舉辦「竹北年貨大街」，從2月3日至8日在竹北天后宮前登場，預計將有近50攤南北雜貨提供民眾購物多元選擇，甚至另外提供滿額好禮，滿千還送香氛機，將帶動一波年節商機。

竹北市公所表示，竹北市今年首度舉辦「竹北樂龍龍年貨大街」，就是要讓新竹縣民能夠就近採買方便，因過去若民眾要採買年貨，通常都必須起大早到傳統早市採買，今年選在竹北天后宮前，不僅停車方便，且營業時間從下午到夜間，更能服務上班族。

竹北市長鄭朝方表示 ，2月3日起一連6天，下午2點到晚上9點，在竹北天后宮前廣場開年貨大街，近50個攤位提供包含竹北在地青農特產、烏魚子、臘肉、乾魷魚、堅果等南北貨，另外還有蝴蝶蘭花禮、鮮花盆景、春聯、紅包袋、春節吊飾等年貨商品，民眾下班直接來，不必再跑新竹舊城區年貨大街或台北迪化街，就能買到最新鮮的年貨食材。

為了刺激消費，年貨大街還同步推出滿額好禮活動，活動期間只要在服務台以現金換購「消費園遊券」，滿300元就可換日式簡約風購物暖暖袋、500元可兌換由鄭朝方親自調配的龍年香氛，滿1000元還可換得竹北限定龍年香氛機，數量有限送完為止。

現場除了年貨、滿額禮，還有在地品牌的文創手作及胖卡美食等，現場也提供兒童古裝租借，讓竹北的家長們可以帶著孩子前來體驗變裝逛市集，在祈願風鈴步道許下新年希望，年貨大街也安排一系列精彩演出，2月3日邀請MOMO台柚子哥哥、泡芙姊姊親子帶動跳，2月4日則有YOYO台柳丁哥哥、番茄姊姊和大小朋友同樂，活動還現場還安排魔術表演、打擊樂團、特技表演、創作歌手等演出。