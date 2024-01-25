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全家花125元成千萬得主！還有幸運兒消費58元 抱回統一發票百萬大獎
全家便利商店本期（民國112年11～12月）中獎發票共有10位幸運兒中大獎，其中有4位消費者花費百元內就幸運中獎。本期特別獎1,000萬元共開出2組，1組落在「全家」彰化埔鹽店，消費者花費125元就成為千萬得主；另1組特別獎則由「全家」經營的國道新營服務區商場櫃商開出，消費者購買餐飲小吃花費265元即幸運中獎。
特獎200萬元開出1組，獎落「全家」平鎮新德店，幸運得主購買58元日用品就將200萬大獎抱回家。
頭獎20萬元則有4位消費者幸運獲得，獎項分別於「全家」和醫店、力晶店，及台中安和店、台中金礦店開出，最低僅花費35元購買飲品就成為頭獎得主。
另外，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，「全家」共開出3組，分別位於新林森店、高雄富華店、路竹竹東店；其中1位幸運得主花費79元購買飲品即獲得100萬大獎，相當幸運。
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