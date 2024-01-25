全家花125元成千萬得主！還有幸運兒消費58元 抱回統一發票百萬大獎

再不到一個月就是農曆過年啦，為了即將到來的龍年，台灣樂高推出「龍躍拼新春」的尋寶新春活動，從1/19到2/14在【台北統一時代百貨】2樓夢廣場等大家，除了情境解謎的闖關體驗活動，更新推出數款龍年限定的積木組合，還有大師設計的限量滿額禮，想參加活動和入手新玩具的粉絲可要手刀到場。

2024-01-22 12:01