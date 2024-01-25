新冠XBB疫苗接種量創新高 北市宣布5月31日前聯醫施打免掛號費

國內COVID-19疫情近來升溫且處流行期，北市上周超過2.1萬人次打疫苗，創北市新冠XBB疫苗單週接種量新高。衛生局今宣布，即日起至5月31日到台北市立聯合醫院各院區及12區院外門診部，或台大、台大兒童醫院、博仁醫院及14家合約診所，接種疫苗免收掛號費，盼加速民眾接種COVID-19 XBB疫苗。

北市衛生局表示，疾管署疫情監測資料顯示，北市1月7日至20日COVID-19確定病例（併發症）共162例，比起前2週、去年12月24日至今年1月6日125例明顯增加。

衛生局說，施打疫苗能有效降低重症及死亡風險，莫德納XBB疫苗適用於6個月以上、Novavax適合12歲以上接種，2種廠牌對於近期流行新冠病毒株均有效。

衛生局指出，北市合約院所接種新冠XBB疫苗，截至1月24日已逾14.3萬人次，其中莫德納XBB超過12.8萬人次、Novavax XBB則逾1.5萬人次；上周1月15日至21日共2萬1032人次接種，創北市新冠XBB疫苗單週接種量新高。

北市「新冠XBB.1.5疫苗防護加一，打疫苗抽好禮」抽獎活動，元旦上路，為期一個月，截至24日已超過4萬名設籍北市民眾完成接種且獲抽獎資格。衛生局表示，此顯示民眾接種意願相當踴躍，呼籲民眾把握活動最後一周打疫苗，顧健康還可抽獎。