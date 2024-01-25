曾文、烏山頭水庫儲水跌破九成 水利署上下還是很開心

台灣進入枯水期，曾文、烏山頭水庫配合一期作灌溉供水，曾文水庫蓄水率今天中午89.56跌破9成、兩水庫有效蓄水量低於5億立方公尺；不過水利署人員還是「很開心」，因為不僅創下去年滿水位持續至今近5個月新紀錄，今年汛期前各項供水無虞。

曾文水庫三天前開始大量放水至烏山頭水庫、轉供一期灌溉，今天水位已一路從滿水位降到九成以下，中午12點。不過水利署南區水資源分署觀察目前水情穩定，不過還是要居安思危，大家還是要盡量節約用水，預防汛期降雨量不夠。

南水分署表示，近年曾文水庫每到開春就要嚴防供水問題，尤其去年曾飽受乾旱之苦，無法全面供應農業用水；不過今年到汛期梅雨季來臨前都能穩定供水，春耕沒問題。

而即使目前供水無虞，分署仍持續每月邀集嘉南高屏供水區相關單位開用水會議，研商最有效率供水規畫。目前民生、產業用水仍可穩定供應，仍籲請相產業與民眾共同節水，提升整體水源調度彈性。

另主供民生用水的南化水庫，今天中午水位標高174.55公尺，有效蓄水量是6377萬立方公尺，蓄水率71.26％。雖已低於72％，但仍高於近5年同期平均值，水情同樣穩定。