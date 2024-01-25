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老年消化疾患易感孤獨 長輩圖增互動成解憂神器

中央社／ 台北25日電

迎接農曆新年返鄉團聚，別忘注意長輩身心狀況。根據美國最新研究發現，老年人患消化系統疾病，更易感到孤獨和憂鬱。專家表示，別小看傳長輩圖，這是增進人際互動的解憂神器。

這項研究在2023年9月發表於「臨床腸胃病學和肝臟病學」期刊，以2008至2016年密西根大學健康與退休研究約7110名在美國50歲以上民眾與配偶數據分析，根據有無罹患消化系統疾病的老年人，孤獨、憂鬱和社交孤立的發生率進行探討。

結果顯示，56%受訪者患有消化系統疾病，這些人當中超過6成感到孤獨，甚至12.7%患嚴重憂鬱症；沒有消化系統疾病的受訪者，約有55.6%感到孤獨、7.5%患有嚴重的憂鬱症。換句話說，患有消化系統疾病年長者，孤獨感較高，且與罹患中度至重度憂鬱症有高相關性。

國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅今天透過新聞稿說明，他認為，雖然無法釐清胃腸道疾病與孤獨、憂鬱及社交孤立因果，但可確認彼此間相互關聯。隨著高齡社會的到來，許多慢性病常伴隨心理因素，身心共病現象需要大家多留意與重視。

邱弘毅建議，根據這項研究結果可以提醒台灣相關科別醫師，在診療老年腸胃疾患問題期間，同時關注年長者的心理狀況，有需要時可協同臨床心理師處理心理健康相關問題，對於治療胃腸道疾病的成效會更顯著。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨也有同樣看法，她希望精神科以外醫師有能力辨別患者是否有心理問題需協助，建議將憂鬱症指引納入不同專科進修重點，成為必修課或共同科目。當民眾出現以不同身心形式表現的憂鬱症時，如消化問題不一定要直接去看身心科、精神科。

葉雅馨說，隨著年紀增長，會越來越需要子女關心與陪伴，建議晚輩增加關心與互動頻率，如長輩圖訊息就是好工具；若發現長輩有孤獨感或憂鬱情緒，可透過先辨識和2個月前生活作息和身體狀況差異，教長輩在家也能和親友互動的方式與鼓勵長輩在行動範圍內建立運動習慣。

憂鬱症 長輩圖 孤獨

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