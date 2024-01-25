迎新年大掃除有撇步 談敦慈提5原則「事半功倍」
農曆春節將至，家家戶戶安排大掃除迎接新年，不過，大掃除也有方法，林口長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈表示，打掃有先順序，應把握先除後掃、從高至下、先乾掃、保持通風、避免爬高等原則。同時提醒，清潔劑鹽酸不可跟漂白水混用，會產生化學物質傷害呼吸道。
「新年將至除舊佈新的工作也要開始了。」譚敦慈今在臉書上貼文表示，乾淨的家就是最好的風水，大掃除開始前也可以先掌握5項原則、1項提醒。
第一「先除後掃」，把不用的東西先丟棄、回收或拍賣後再打掃可以更省力。
第二「由高至下」，大掃除掌握由高處往下掃，如天花板、燈具；「由小處往大處掃」，如先整理抽屜櫃子；「由內往外掃」，如由房間開始再往外到客廳。若能每天從小處開始清掃會更有成就感。
第三「先乾掃」，先用乾燥靜電抹布、拖把清掃以避免造成室內揚塵影響呼吸道。
第四，「注意通風」，掃除使用清潔劑要先開門窗通風並戴好口罩、護目鏡、手套，清潔劑要由上往下噴減少吸入。
第五，「避免爬高」，高處儘量採用伸縮桿避免爬上爬下造成危險。
談敦慈提醒一項注意事項，大掃除清潔劑儘量選擇有廠牌的清潔用品，並遵照說明使用，清潔劑不是愈多愈好，漂白水、鹽酸類清潔劑不要加熱水稀釋，鹽酸和漂白水絕對不能並用，會產生氯氣，反而傷害呼吸道。
此外，過年辦年貨，家庭多會置辦年菜，談敦慈則說，「辦年貨前先把冰箱清空」，把已經置放過久的食物清出，尤其是「蔬果室」一但有菜葉發黃會釋放乙烯，造成其他蔬果加快腐壞，因此一但不新鮮的蔬果，日常就要整理，並且理性採購，置辦年菜也不必買太多，避免食物過度浪費。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言