快訊

賣家遭罰買家全身而退？入股中嘉案踩媒體壟斷紅線 NCC罰中嘉1440萬未罰三立

遭國道對向車輪砸中 夫妻天人永隔！這原因肇事男判無罪

寒流緩慢減弱 吳聖宇：清晨仍探10度低溫 這天明顯回暖

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
影響台灣的寒流冷空氣仍持續，但逐漸減弱當中。本報資料照片
影響台灣的寒流冷空氣仍持續，但逐漸減弱當中。本報資料照片

影響台灣的寒流冷空氣仍持續，但天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，也在逐漸減弱當中，今天清晨台灣本島最低溫，出現在桃園楊梅以及新北石門，都是8.5度。

他說，台南以北到宜蘭地區仍然普遍有8-10度左右的低溫出現，比昨天清晨的低溫要稍微高了1-2度。台北站今天清晨低溫已經回升到10.7度，也是比昨天清晨低溫高了1度左右。從溫度的變化，也確實可以看出寒流冷空氣正在緩慢減弱。

氣溫部份，吳聖宇表示，今天白天各地溫度都會比昨天要持續回升，北部、東北部白天高溫將來到13-15度，中部、花蓮的高溫18-21度，南部及台東高溫21-23度，愈往南溫度回升的幅度愈大。如果有陽光出現的地方，感受更舒適溫暖，南北之間有較明顯的溫度差異，南來北往注意穿著。

吳聖宇表示，今晚到明天清晨在中部、北部、東北部空曠地區溫度仍低，預期很多地方還是會有10度或以下低溫發生的機會，南部及花東空曠地區也會有11-13度左右的低溫，中南部還有花東一帶的日夜溫差開始變大。

天氣方面，台灣附近還是受到大陸冷高壓帶來比較強的偏北到東北風，配合大陸華南移出的雲層經過，因此迎風面北部、東半部仍是雲量偏多的情況，偶爾會有些局部短暫陣雨機會，但是雨量並不多，中部、南部則是多雲或有陽光的天氣，整體天氣算是較為穩定。

明天台灣附近還是受到大陸高壓帶來的偏北到東北風影響，不過，吳聖宇表示，冷空氣本身會進一步減弱，各地高溫普遍都會再上升一些，北部、東北部白天高溫將回升到16-18度，中部、花東地區高溫19-23度，南部高溫可以到23-25度，南北之間還是有差距，北台灣雖然不那麼冷了，但仍然是偏涼的情況。

他說，入夜到周六清晨在中部、北部、東北部空曠地區，仍要留意10度或以下低溫發生的機會，日夜溫差變化大。天氣也跟今天類似，迎風面地區雲量較多，有些局部短暫陣雨，其他地方為多雲或有陽光。

周六各地白天高溫預估會比明天再上升1-2度，北台灣高溫有機會接近20度，其他地方高溫都在20度以上，南部高溫可能超過25度，整體會更舒適到溫暖一些，不過北台灣感受仍然會比較偏涼。

天氣方面沒有明顯變化，迎風面局部有雨，其他地方多雲到晴。吳聖宇表示，周日稍微有點變化，底層東北季風略為加強，但是影響有限，北部、東北部白天高溫預估會略降1-2度，回到16-18度，其他地方白天高溫都還是在20度以上，南部仍有機會來到25度以上，南北之間的溫度始終存在較大的差距。迎風面地區有些局部短暫陣雨的機會，其他地方多雲到晴。

吳聖宇表示，下周一之後，台灣附近的風向才會逐漸轉變為偏東到東南風，整體溫度回升的趨勢就會明顯許多，後續暫時也不會有明顯的冷空氣再南下。

展望到過年前這段期間，吳聖宇表示，雖然偶有東北季風增強，不過冷空氣強度都偏弱，溫度可望維持一段時間都是比較舒適到偏暖的型態。天氣變動比較大，主要是溫度回暖後，大陸華南上空雲雨帶的發展將會變得比較活躍，一旦東移過程有機會接近台灣，就有可能帶來一些降雨。

他說，過年前台灣附近出現降雨的機會也將會比較多一些，不過詳細的晴雨變化時間過程，有待後續觀察。

高溫 低溫

延伸閱讀

寒流還沒走 鄭明典：預報回溫的時間往後延

寒流發威泡湯正好 金山、萬里民眾泡腳暖身

寒流持續發威！北台灣回暖再等等 高溫爬升慢仍只有「1字頭」

男執行深山巡護突吐血 南投消防頂寒流救下山

相關新聞

金門也下雪？全台忙追雪 金門的另類雪景竟是鳥便便

金門也下雪了？入冬超強寒流來襲，全台各縣市都傳出降下瑞雪，金門連日都是10度以下低溫，甚至清晨體感溫度下探-1度，簡直是...

寒流緩慢減弱 吳聖宇：清晨仍探10度低溫 這天明顯回暖

影響台灣的寒流冷空氣仍持續，但天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，也在逐漸減弱當中，今天...

「千萬特別獎」誰是幸運兒？ 11-12月期統一發票今開獎

「千萬特別獎」誰是幸運兒？去（112）年11-12月期統一發票獎將於今天中午電視直播開獎，陸續開出特獎至六獎。

醫院評鑑結果 周五再開會

醫院評鑑結果有譜？衛福部次長王必勝表示，本周五將邀醫策會核心成員開會討論這次北部醫學中心評鑑最終結果，一定不會出現重新評...

恐致癌！食品包材含PFAS 環團喊禁

全氟及多氟烷基物質（ＰＦＡＳ）在生活中被廣泛運用，因其穩定性高且難以分解、具生物累積性等特性，恐危害人體健康，環團呼籲，...

歐美立法禁用ＰＦＡＳ食品容器 台灣快跟上

有「永久化學品」之稱的全氟及多氟烷基物質（ＰＦＡＳ），可長期存在環境中並在人體積累。環境部目前列管五種ＰＦＡＳ但並未禁用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。