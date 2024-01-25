寒流緩慢減弱 吳聖宇：清晨仍探10度低溫 這天明顯回暖

影響台灣的寒流冷空氣仍持續，但天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，也在逐漸減弱當中，今天清晨台灣本島最低溫，出現在桃園楊梅以及新北石門，都是8.5度。

他說，台南以北到宜蘭地區仍然普遍有8-10度左右的低溫出現，比昨天清晨的低溫要稍微高了1-2度。台北站今天清晨低溫已經回升到10.7度，也是比昨天清晨低溫高了1度左右。從溫度的變化，也確實可以看出寒流冷空氣正在緩慢減弱。

氣溫部份，吳聖宇表示，今天白天各地溫度都會比昨天要持續回升，北部、東北部白天高溫將來到13-15度，中部、花蓮的高溫18-21度，南部及台東高溫21-23度，愈往南溫度回升的幅度愈大。如果有陽光出現的地方，感受更舒適溫暖，南北之間有較明顯的溫度差異，南來北往注意穿著。

吳聖宇表示，今晚到明天清晨在中部、北部、東北部空曠地區溫度仍低，預期很多地方還是會有10度或以下低溫發生的機會，南部及花東空曠地區也會有11-13度左右的低溫，中南部還有花東一帶的日夜溫差開始變大。

天氣方面，台灣附近還是受到大陸冷高壓帶來比較強的偏北到東北風，配合大陸華南移出的雲層經過，因此迎風面北部、東半部仍是雲量偏多的情況，偶爾會有些局部短暫陣雨機會，但是雨量並不多，中部、南部則是多雲或有陽光的天氣，整體天氣算是較為穩定。

明天台灣附近還是受到大陸高壓帶來的偏北到東北風影響，不過，吳聖宇表示，冷空氣本身會進一步減弱，各地高溫普遍都會再上升一些，北部、東北部白天高溫將回升到16-18度，中部、花東地區高溫19-23度，南部高溫可以到23-25度，南北之間還是有差距，北台灣雖然不那麼冷了，但仍然是偏涼的情況。

他說，入夜到周六清晨在中部、北部、東北部空曠地區，仍要留意10度或以下低溫發生的機會，日夜溫差變化大。天氣也跟今天類似，迎風面地區雲量較多，有些局部短暫陣雨，其他地方為多雲或有陽光。

周六各地白天高溫預估會比明天再上升1-2度，北台灣高溫有機會接近20度，其他地方高溫都在20度以上，南部高溫可能超過25度，整體會更舒適到溫暖一些，不過北台灣感受仍然會比較偏涼。

天氣方面沒有明顯變化，迎風面局部有雨，其他地方多雲到晴。吳聖宇表示，周日稍微有點變化，底層東北季風略為加強，但是影響有限，北部、東北部白天高溫預估會略降1-2度，回到16-18度，其他地方白天高溫都還是在20度以上，南部仍有機會來到25度以上，南北之間的溫度始終存在較大的差距。迎風面地區有些局部短暫陣雨的機會，其他地方多雲到晴。

吳聖宇表示，下周一之後，台灣附近的風向才會逐漸轉變為偏東到東南風，整體溫度回升的趨勢就會明顯許多，後續暫時也不會有明顯的冷空氣再南下。

展望到過年前這段期間，吳聖宇表示，雖然偶有東北季風增強，不過冷空氣強度都偏弱，溫度可望維持一段時間都是比較舒適到偏暖的型態。天氣變動比較大，主要是溫度回暖後，大陸華南上空雲雨帶的發展將會變得比較活躍，一旦東移過程有機會接近台灣，就有可能帶來一些降雨。

他說，過年前台灣附近出現降雨的機會也將會比較多一些，不過詳細的晴雨變化時間過程，有待後續觀察。