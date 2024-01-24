喉嚨痛又不想衝醫院 醫教5招舒緩症狀：喝蜂蜜水助減輕疼痛

不少人都曾有在半夜或假日，氣溫稍涼喉嚨就開始痛，但半夜或假日附近醫療院所沒看診，耳鼻喉科醫師建議，可喝溫水、茶或蜂蜜水，並用鹽水漱口，平常也可以準備1周份量的普拿疼、止痛噴劑或殺菌噴劑等，過了一天仍未改善甚至加劇，就要就醫尋求專業協助。

輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在「生涯一筋 胡皓淳醫師─輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」臉書專頁指出，喉嚨痛相當常見，可能只是半夜氣溫稍微涼了一點，喉嚨就開始痛，有時候半夜或假日出現症狀，但住家附近診所或醫院沒看診，大家可從5種方式著手紓緩症狀。但若持續1天未緩解，甚至症狀加劇，就要前往醫療院所就醫。

胡皓淳提供的五個方法：

●方法一：溫和的喉嚨潤劑。胡皓淳建議，可選擇溫熱的茶或蜂蜜水，可以緩解喉嚨不適，因為蜂蜜有抗菌和抗炎的特性，能夠幫助緩解症狀，同時減輕喉嚨疼痛。

●方法二：鹽水漱口。鹽水漱口是一種簡單而有效的方法，能夠減少喉嚨的發炎和紅腫，將1茶匙左右的食鹽溶在溫暖的水中，並使用這個溶液漱口，可以有助於清潔口腔，減輕不適感，也可以使用生理食鹽水漱口。

胡皓淳表示，如果口腔有破洞，鹽水止痛效果會更好，因為身體本來就有鹽分，使用等張溶液漱口，就像沖水把傷口的細菌帶走，對傷口刺激會更舒服，溫度選擇和體溫接近的37度常溫水即可。

●方法三：多喝水。多喝水是緩解喉嚨痛的關鍵。胡皓淳指出，攝取充足的水分，有助於保持黏膜的潤濕、減緩發炎，同時有助於身體應對感染，偏感冒症狀，就是多休息、多喝水。

●方法四：使用止痛藥物。胡皓淳說，普拿疼等非處方藥物，可以提供一定程度緩解喉嚨痛的效果，但使用時應該按照藥盒或藥劑師建議使用，可以先吃1顆，不過止痛藥通常都建議6至8小時吃一次，如果是小朋友出現喉嚨痛症狀，可以使用普拿疼水劑，也可以選擇止痛噴劑或殺菌噴劑。

胡皓淳提醒，如果吃1天還未改善，甚至接連出現咳嗽、黃痰、鼻塞、流鼻水、發燒等症狀，就要到醫療院所就醫，建議民眾可以準備1星期份的常備藥品，並在每半年定期檢查家中藥品，是否有過期的情形。

●方法五：聲帶休息。不少民眾都有大吼大叫後，導致喉嚨痛的經驗，例如前陣子的總統大選，或者跨年晚會，如果喉嚨痛和這些狀況相關，則應避免過度使用聲帶，適當的休息可以幫助聲帶恢復。

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