恐致癌、精子數減少！ 台灣7食材包裝含PFAS 環團籲禁用

全氟及多氟烷基物質（PFAS）在生活中被廣泛運用，因其穩定性高且難以分解、具生物累積性等特性，恐危害人體健康。環團呼籲政府應比照歐盟提案，在2025年前將所有PFAS全面公告列管為毒性化學物質，並禁用於食品包裝、化妝品等非必要用途。

環團說，PFAS是成員超過1萬2000種的含氟化學物質大家族，從上世紀起就被廣泛用在各種消費性產品，如食品包材（裝薯條等油炸物的紙袋與紙盒）、紡織品、化妝品、醫療用品、消防泡沫、電子及半導體製程、塑膠製程等工業用途。

多個環團今召開記者會，公布全球性環保組織「國際汙染物消除網絡」（IPEN）於2022年針對食品包材PFAS含量的跨國調查計畫，總共檢測17個國家、119個食品包材的樣本，有64個品項驗出PFAS，測出率高達54％，植纖餐盒測出濃度最高、微波爆米花內裝紙袋最有可能測出PFAS、防油紙袋則有43％測出含PFAS。

看守台灣協會研究員林奕均說，協會採樣送至IPEN的品項有17個，最後有8個品項受驗，7個品項檢測出PFAS。其中5件的TEOF超出用來判斷是否刻意添加PFAS的丹麥標準（20ppm），突顯含PFAS的食品包材使用氾濫、嚴重威脅人類健康。

林奕均說，絕非要咎責遭點名的商家，因為其多非為包裝容器的生產者，但因上述商家規模龐大、食品供應量驚人，希望能善盡社會責任，拒用含PFAS包材。

流行病學專家何美鄉指出，至今已出現上萬種PFAS，但僅有其中少數幾種泛用者有被研究，並顯示會產生多種健康影響，包含新陳代謝異常、膽固醇增加、孕婦罹患妊娠高血壓和子癇前症、造成幼兒對某些疫苗的抗體反應降低、胎兒暴露於母體高濃度PFAS，成年後精子數目減少活動力較差、甲狀腺疾病、肝指數異常、腎癌與睪丸癌等，恐提高人們在極凍天候下猝死機率，以及在新冠病毒侵襲下感染重症機率。

野薑花公民協會理事長陳雪梨說，根據經濟部工業產銷存調查統計，各種紙袋1年內銷量大約6.4億個，各種紙容器則1年約92億個，這些塗布PFAS的食品包材，恐隨著廢紙回收，汙染再生紙品與水體，進而影響地球上的生命；目前市面上已有完全不含PFAS且無塑膠淋膜的防油紙盒與紙袋，盼政府就「已有替代品」原則，比照歐盟立法精神，全面禁用含PFAS食品包材。

看守台灣協會謝和霖說，政府應基於預警原則，以環境生態健康與未來世代為念，盡速在2025年前將所有PFAS全面公告列管為毒性化學物質，並禁用於食品包材、化妝品、紡織品、消防泡沫等非必要用途；食品包材部分，衛福部應同步修訂「食品器具容器包裝安全衛生標準」，比照丹麥制定總有機氟含量限值，避免有不明PFAS成為漏網之魚，繼續危害社會。