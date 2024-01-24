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KFC也入列 淘汰具意義或不雅諧音車牌英文 公路局要調查
現行車輛號牌由3個英文字母與4個數字組成，為淘汰具意義或不雅諧音英文字母拼字，交通部公路局2月16日至4月16日於監理服務網( https://www.mvdis.gov.tw )開放填答意見調查，目前已列舉PGY（GY不雅諧音）、KFC（肯德基）、TED（ED Talks演講）等11組英文代碼供民眾參考。
公路局說，現行車輛號牌由3個英文字母與4個數字組成，並採不分車種一車一號核發，考量英文字母拼字是否具意義或不雅諧音，與文化、時空環境等因素有關，喜惡因人而異，公路局為蒐集各界意見。
公路局表示，為便於民眾填答，已先行將近2年預計製作的車牌英文代碼範圍，列舉出部分具有意義、諧音者，包含自用小客（貨）車、普通重型機車、租賃小客（貨）車、自用大貨車（含自用曳引車）、營業小貨車、營業小客車、大型重型機車及自用拖車等8種車種，共計11組英文代碼。
公路局指出，目前列舉組合包括PGY（GY不雅諧音）、KFC（肯德基）、TED（ED Talks演講）等，民眾於填答時可擇特定車種代碼表達意見，或針對調查範圍內未列舉出的代碼有其他建議，也可填寫，調查結果將納入車牌英文代碼製作考量。
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