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火鍋的麻吉「高麗菜」應該怎麼洗？專家建議掌握4大關鍵

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
天冷式吃火鍋的旺季，菜王高麗菜需求量大增，高麗菜應該怎麼洗？食農專家建議，掌握「剝去外葉」、「切菜」、「沖洗」、「浸洗」四大關鍵，就可去除大部分高麗菜的蟲卵與農藥，降低風險。圖／農業粉專「韋恩的食農生活」提供
天冷式吃火鍋的旺季，菜王高麗菜需求量大增，高麗菜應該怎麼洗？食農專家建議，掌握「剝去外葉」、「切菜」、「沖洗」、「浸洗」四大關鍵，就可去除大部分高麗菜的蟲卵與農藥，降低風險。圖／農業粉專「韋恩的食農生活」提供

天氣變涼就是台灣高麗菜大出的季節，高麗菜可以說是台灣最愛吃的蔬菜，沒有特殊的味道，所以與很多食物都百搭，又很適合多種烹調方式，清炒、煮湯、火鍋甚至打成綠拿鐵、青汁都可以。但高麗菜應該怎麼洗？農業粉專「韋恩的食農生活」版主韋恩表示，掌握「剝去外葉」、「切菜」、「沖洗」、「浸洗」4大關鍵，就可去除大部分高麗菜的蟲卵與農藥，降低風險。

韋恩表示，高麗菜屬於含植化素豐富的十字花科蔬菜，與羽衣甘藍、青花菜屬於同一家族，都富含含硫植化素如蘿蔔硫素等多種營養，所以機能性很好。而且依照過去研究，高麗菜外敷還有對抗膝蓋發炎的效果，所以不愧是國人心目中的菜王。

他說，高麗菜屬於包心蔬菜，一層一層的葉子洗起來有點麻煩，所以常聽到有人抱怨，懷疑外面的餐廳、自助餐店，高麗菜根本沒有洗，只有做到外面的老葉剝一剝就切下鍋了，真的是這樣嗎？高麗菜到底要怎麼洗才好？

韋恩表示，高麗菜又叫玻璃菜、格林菜、捲心菜、結球甘藍，從捲心菜的名稱就可以知道，它是一層一層捲成球奘的蔬菜。最外層的葉子是最老的，而裡面是嫩葉由內往外長。因為植株低矮，容易接觸地面，一些昆蟲如菜心螟也可能鑽進內葉去產卵，所以確實要將農藥清潔乾淨再下鍋比較好。

他說，高麗菜葉片很密又多，洗起來確實需要技巧與耐心，或許真的有人以為農藥只會被外皮擋在外面，所以將外葉剝一剝就好了，但是其實接觸性的農藥還是有可能從葉隙跑入內葉中，而且高麗菜種植時也會使用散布整顆菜的系統性農藥，再加上可能鑽進芯部產下的蟲卵，所以還是建議高麗菜要一片一片的仔細清洗，確實切洗掉大多數的農藥與蟲卵。

也因此，韋恩建議，高麗菜最適合的洗菜方式，先「剝去外葉」，剝去高麗菜的外葉的確可以去除很大一部分的接觸性農藥，賣場雖然已經剝去很多層的外葉，買回家下鍋前不妨再自己剝去幾層。

在「切菜」，如果用不了一整顆高麗菜，應該先對半切或切出4分之1，將其他用不完的部份密封包好放入冰箱，切下要吃的才拿來洗，以免容易造成整顆腐爛。

他表示，「沖洗」將切下的高麗菜由外而內一片片剝開，以清水沖洗，尤其是葉梗、葉柄處因為較為不平，容易殘留農藥，是沖洗的重點；最後「浸洗」沖過清水的葉片再拿來盆內浸泡，水保持流動以避免農藥殘留吸入，或是沖洗、浸泡經過多次循環，以做到更徹底的清洗。

高麗菜 冰箱 洗菜

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