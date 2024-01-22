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大陸走私香菇混充國產販售 4招輕鬆辨認台灣香菇

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中國大陸香菇。圖／農糧署提供
中國大陸香菇。圖／農糧署提供

春節將至，不少民眾開始採辦年貨，為防範中國大陸香菇走私入境混充國產香菇在市面販售，農業部農糧署與台中市政府日前啟動聯合稽查行動，共查核7家、抽查7件，其中1件未標示產地、1件標示不符均已依法裁罰，另有2件疑似樣本送鑑定中。農糧署指出，可從菇傘表面、菌褶顏色、菇柄、味道等4招來判斷是否為本土產品。

農糧署指出，今年1月19日邀集台中市政府啟動聯合稽查行動，針對台中市公有建國市場香菇賣場販售的散裝與包裝香菇進行查核，共查核7家、抽查7件，其中1件未標示產地、1件標示不符已當場請其改正，並依據食安法對未依規定標示香菇原產地及標示不實產品裁罰，另有2件疑似中國大陸香菇樣本送農業部「雜糧特作蔬菜協助鑑定小組」鑑定。

農糧署表示，香菇是國人日常生活經常使用的食材，台灣加入WTO後，開放香菇進口，每年從日本、韓國、越南等地進口，政府以關稅配額方式保護國產香菇，並依據財政部公告「管制物品管制品項及管制方式」規定，禁止中國大陸香菇進口。

農糧署指出，農業部於2001年即成立「雜糧蔬菜特作」鑑定小組，協助相關查緝單位鑑定農產品原產地。針對香菇部分已開發「穩定同位素」及「微量元素」檢測等技術，蒐集各國產地樣品及相關資料，建立完整樣品資料庫，提供海關等查緝機關作為判別原產地參考，有效防堵中國大陸香菇混充進口。

農糧署補充，本次聯合稽查行動主要針對乾香菇，凡經現場人員抽驗初判疑似中國大陸香菇，由台中市政府人員抽樣送農業部「雜糧特作蔬菜協助鑑定小組」進行鑑定，鑑定結果將做為主管機關裁罰依據。

農糧署強調，台灣乾香菇菇傘表面均呈褐色至深褐色皺縮狀、菌褶色淺黃、菇柄稍長（1公分以上）、有清香味；中國大陸乾香菇菇傘表面呈深裂紋花菇、菇傘表面略呈光滑、菌褶色澤較深呈黃褐色至淺褐色、菇腳均有修剪、菇體香氣淡或有異味。

農糧署表示，國產香菇衛生安全有保障，春節來臨、親友團聚時，可多選購產銷履歷有機標章及台灣香菇標章的國產香菇產品，以實際行動支持台灣農業。

台灣乾香菇。圖／農糧署提供
台灣乾香菇。圖／農糧署提供

香菇 農糧署

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