基隆東岸廣場經營糾紛 市府聲明譏沒得標情緒宣洩 NET主富服裝冷回6字

基隆市東岸停車場及商場經營之爭，成為主富服裝（NET）和公部門糾紛，因此訴諸媒體以全版廣告，質疑基隆市政府招商標案涉違法，將採取法律行動維護經營、建造權益。市府也隨之後針對標案提出三點聲明，NET在知道政府立場後，由聯絡窗口表示「不做任何回應」。

在上周（1/16）由基隆市長謝國樑和微風集團微風公司總經理楊盛傑、微風集團僑漢公司總經理高銘頂等人，宣布將進駐東岸廣場消息後。原先經營者NET就在1月22日大動作於平面媒體刊登全版廣告，提到於6年前獨資近3億元改建基隆市東岸廣場，並質疑市府重新辦理招商標案程序違法，將採取7項措施：包括向監察院、財政部促參司、行政法院等處陳情，並提出行政定暫時狀態假處分；對原停車場業者（二房東）提出侵權行為訴訟。

而關於NET於平面媒體刊載東岸廣場招標案，基隆市政府發表三點聲明，除了只會與大日公司（二房東），討論契約內容，並不會直接對非契約方，包括NET。同時也說到NET公司亦有參與投標，應是認同相關招標及法律架構，是不是投標後卻未能得標之情緒宣洩？若是，市政府也能理解；但市政府依法行政，法院也已多次駁回，市府尊重法院審理。針對基隆市政府聲明，記者致電給NET聯絡窗口後，表示「所有訴求如同平面媒體刊載，針對基隆市府聲明，目前公司不做任何回應」。