社群媒體癱瘓反而使人快樂？「5大建議」擺脫錯過新鮮事的焦慮

你也許聽過FOMO，就是指因為錯過某些事，而感到焦慮。但，你聽過JOMO嗎？F與J的一個字母之差，面對「錯過」的態度，就從「害怕」變成「享受」！事實上，在社群媒體無所不在的今天，你最需要的，就是享受錯過的樂趣！

沒有你，你的朋友可能也會玩得很開心。

你可能聽過FOMO（fear of missing out）這個詞，意思就是害怕錯過某些事情。但現在，請你拋開錯過的焦慮，研究指出，錯過也可以是「享受」的。所以，為了有更好的心理健康，不妨嘗試尋找JOMO（joy of missing out）。

以色列巴伊蘭大學資訊科學副教授加齊特（Tali Gazit）說：「JOMO提醒我們，不用擔心錯過某些重要的東西，實際上，還可以享受錯過的樂趣。」

《華盛頓郵報》報導指出，JOMO可讓我們感到煥然一新，因為它能幫助我們不再執著於特定事情上。

「JOMO讓你活在當下，」加齊特說：「它不會讓你顧慮到其他人的眼光，也不會因為錯過什麼事而嫉妒或焦慮。」

社群媒體加劇人類的FOMO

與JOMO相反的FOMO，在社群媒體興起後，更加深人們對「錯過」的焦慮。

因為社群媒體，我們可以時時刻刻看到其他人的生活，無形之中，可能也會拿來跟自己的生活做比較。研究指出，FOMO的影響力愈大，自尊和生活滿意度就會愈低，孤獨感也會更強烈。

加齊特說：「我們接觸到更多不認識的人，但我們並不真正了解他們的故事，也不熟悉他們的生活。」

在社群媒體興起後，更加深人們對「錯過」的焦慮。情境示意圖，圖片來源／Ingimage。

社群媒體癱瘓反帶來快樂？

2021年10月4日，臉書、Instagram、Messenger和WhatsApp同時癱瘓數小時，擾亂了數十億人的生活，但這次的中斷，也是一場大型社會實驗，藉此觀察人們一旦沒了社群媒體，會有何反應。

在社群媒體癱瘓後兩天，加齊特和她的研究生伊坦（Tal Eitan）邀集571名成年人回答一份問卷，評估他們對這次經歷的感受。

原以為這些受試者會因為沒有社群媒體，而焦慮不安，但結果指出，許多人反而感到輕鬆和快樂，甚至還提到了「JOMO」這個詞。

「很多人真的變得很快樂，」加齊特表示：「他們有更多時間可以跟自己的家人朋友聊天、煮飯、做運動等。」

如何在生活中培養更多JOMO？

雖然與人保持社交關係是健康的，但社群媒體也存在許多缺點。

華盛頓州立大學心理學教授巴里（Chris Barry）指出，JOMO並不是要人們完全斷開社交聯繫，變成自己一個人，而是要保留自我充電的時間，好好一個人思考。

▪ 制定自我充電的計畫

真正的JOMO是「主動」的，而非像社群媒體癱瘓那樣的「被動」，加齊特發現，與那些「被動」遠離社群媒體的人相比，如上課被要求不能使用手機，主動遠離反而效果更好。

▪ 數位排毒

巴里說，為減少社群媒體使用，不妨從手機設定著手，例如關閉不必要的通知、對某些應用程式設定使用上限，或是在晚上關閉手機等。

▪ 覺察情緒、學會辨別內容

培養JOMO，並不意味著戒掉社群媒體，或是與他人的生活完全脫節，相反地，要更注意如何使用社群媒體，並思考使用時經歷的「情緒」，以及學會辨別什麼內容是有益，什麼是有害的。

▪ 別在意別人的生活，留時間給自己

「我們大部分時間都被別人的生活占據了，」加齊特說，她還給她的新寵物取名為「喬莫」（JOMO），就是提醒自己要留時間專注在自己的生活上。

▪ 提醒自己，每個人都會錯過一些事情

資訊爆炸時代來臨，加上這個世界太過豐富和多樣化，無論我們再怎麼努力不錯過，一個人一生還是無法經歷到所有的事。因此，無論是跟自己還是別人，享受當下，而不考慮其他人在做什麼，是現代人必須學習的課題。

（本文出自2024.01.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）