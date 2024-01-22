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「今天就回嘉」加入LINE官方帳號享叫車、在地名店優惠

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
綠色合作夥伴「PackAge+配客嘉」從2月1日起，特別推出「嘉義名產一袋通吃」活動，租借「循環提袋」一口氣把嘉義人氣美食帶回家。圖／LINE提供
綠色合作夥伴「PackAge+配客嘉」從2月1日起，特別推出「嘉義名產一袋通吃」活動，租借「循環提袋」一口氣把嘉義人氣美食帶回家。圖／LINE提供

迎接寒假國旅、農曆新年返鄉過節潮，LINE台灣宣布首次以整個城市為單位，於嘉義市佈建150顆LINE Beacon，即日起至3月31日，串連LINE生態圈9個服務，讓民眾回「嘉」開LINE即享智慧互動生活。LINE台灣也打造「回嘉永續輕旅」3大路線，招募156間嘉義在地中小型店家加入數位創生計畫，同時攜手「循環包裝-PackAge+配客嘉」、「循環餐具租借-Loopick循拾」、「電動機車租借-綠悠遊ＸRilink」等綠色夥伴，讓用戶在LINE官方帳號「今天就回嘉」（@homechiayi）即可「嘉」入綠色行動，守護永續環境。

「今天就回嘉」數位創生計畫以LINE官方帳號為核心，在嘉義市佈建LINE Beacon城市網絡，覆蓋嘉義市公共空間、交通要塞、2大商圈與重點店家等，運用智慧推播串連「回嘉永續輕旅」3大路線及10大主題景點。LINE並導入生態圈多元服務，讓遊客以拍照上傳、即時問答、延伸閱讀等互動模式，深度體驗嘉義。LINE官方帳號結合LINE Beacon，當遊客接近特定熱點店家即可接收最新優惠、特色服務或街區主題活動；透過LINE GO叫車或租車享150元好康優惠、新客註冊更可獲得價值1,000元大禮包等。

3大永續輕旅路線包括「美景探索之旅」、「在地文化美食體驗」以及「設計文青漫步」讓遊客親身走訪探索；更將嘉義市超過250個景點分成10大主題，包括「咖啡甜點潮」、「設計文青魂」、「小吃伴手禮」、「老饕激推店」、「尋光夜酒吧」、「體驗探索趣」、「循環袋租借」、「循拾綠餐具」、「嘉旅宿指南」以及「生活在地方」，讓每位遊客都能找到專屬的獨特體驗。

而為守護嘉義永續環境，串連聯合國永續發展目標SDGs目標12-責任消費與生產，「今天就回嘉」數位創⽣計畫更攜手3大綠色夥伴「PackAge+配客嘉」、「Loopick循拾」、「綠悠遊ＸRilink」，旅客在「今天就回嘉」LINE官方帳號，點選「綠色行動」並打開藍牙，即可租借綠色夥伴商品，以此累積減碳量獲勳章，還可邀好友響應。PackAge+配客嘉更從2月1日起推出「嘉義名產一袋通吃」活動，只要10元租借「循環提袋」，即贈10家嘉義⼈氣名店專屬優惠。

「回嘉永續輕旅」3大路線，讓遊客以拍照上傳、即時問答、延伸閱讀等互動模式，深度體驗嘉義。圖／LINE提供
「回嘉永續輕旅」3大路線，讓遊客以拍照上傳、即時問答、延伸閱讀等互動模式，深度體驗嘉義。圖／LINE提供
「回嘉永續輕旅」3大路線，讓遊客以拍照上傳、即時問答、延伸閱讀等互動模式，深度體驗嘉義。圖／LINE提供
「回嘉永續輕旅」3大路線，讓遊客以拍照上傳、即時問答、延伸閱讀等互動模式，深度體驗嘉義。圖／LINE提供
旅客在「今天就回嘉」LINE官方帳號，點選「綠色行動」並打開藍牙，即可租借綠色夥伴商品。圖／LINE提供
旅客在「今天就回嘉」LINE官方帳號，點選「綠色行動」並打開藍牙，即可租借綠色夥伴商品。圖／LINE提供
LINE台灣與嘉義市政府宣布LINE數位創⽣計畫–「今天就回嘉」正式啟動，LINE台灣執行長陳立人與嘉義市長黃敏惠體驗「回嘉永續輕旅」。圖／LINE提供
LINE台灣與嘉義市政府宣布LINE數位創⽣計畫–「今天就回嘉」正式啟動，LINE台灣執行長陳立人與嘉義市長黃敏惠體驗「回嘉永續輕旅」。圖／LINE提供

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