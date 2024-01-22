NGS擬擴19種癌 最快5月納保

「次世代基因定序」（ＮＧＳ）今年第二季納入健保，衛福部健保署長石崇良昨天表示，ＮＧＳ將擴及非小細胞肺癌等十九種癌別，檢測時機為癌症確診時或第二、三線治療失敗後，單一癌別終身給付一次，年度預算六至十億元，最快五月上路；二月六日召開專家會議並公布細節。

石崇良說明三種不同給付方式，基因片段較長的BRCA1與BRCA2基因採獨立給付，各癌別最基本基因位點小於等於一百個基因小套組全額給付，大於一百個、檢測基因位點較多的大套組需差額自費。檢測時機為癌症確診時或第二、三線治療失敗後，單一癌別終身給付一次，例如罹患肺癌後轉移至其他部位只給付一次，肺癌治療完畢又罹患乳癌視為獨立事件可再請給付。

癌友基因納資料庫 促進新藥研發

健保給付ＮＧＳ，癌友須先簽署同意書，將基因資料鍵入國衛院人體生物資料庫整合平台（ＮＢＣＴ）保存，另上傳至健保資料庫匯入民眾健康存摺，患者可掌握檢測報告、醫院端也可查詢相關結果；癌友基因檢測資料也能用於追蹤用藥結果或監測檢測品質，例如透過重要臨床數據，促進研究與檢測研發、加速新藥開發與應用；再者，某癌症患者治療反應較差，可進一步探討是否和台灣人基因特殊性、檢測失準或反應不佳、臨床照護品質等因素有關。

石崇良表示，這次透過公私協力促進研究與檢測研發，除加速新藥開發與應用，也希望藥廠能將商業利益回饋到健保，增加健保基金財源。今年將推出衛生福利資料管理條例，即設計相同機制，業者利用健保資料所得的商業利益應回饋給健保基金。

根據統計，二○二二年癌症就診病患達八十三萬人，醫療花費一三三四億點，其中癌藥費用三九二億點，標靶藥物占率最高達百分之六十一點七，二○○七至二○二二年癌藥費用平均成長率為百分之十點二，高於健保總額成長率。ＮＧＳ可幫助癌症病患找出體內突變基因，對應到適合藥物，大幅提升治療效果。

肺癌患者 估每年一萬五千人受惠

以肺癌為例，台灣每年新增一點七萬名新個案，肺癌學會理事、高雄長庚醫院內科部副部長暨肺癌團隊召集人王金洲說，約九千人罹患非小細胞肺癌，符合申請資格，其中至少六成可透過基因篩檢找到「對」的藥物，有效延長存活期。至於第二、三線治療失敗的晚期肺癌患者，每年至少五千人，ＮＧＳ上路後，預估每年一萬五千名肺癌患者受惠。

健保署擴大ＮＧＳ給付癌別，從原先規畫的十項擴至十九項，預定給付對象包括非小細胞肺癌、三陰性乳癌、卵巢癌／輪輸卵管癌／原發性腹膜癌、肝内膽管癌、攝護腺癌、黑色素瘤癌、腸胃道間質癌、泌尿道上皮癌、甲狀腺癌／甲狀腺髓質癌、胰臟癌、大腸直腸癌、胃癌、ＮＴＲＫ基因融合實體腫瘤等十九個癌別。