妥善溝通 得吉利從反對變同意興建

蘇花安計畫和平到和中段卡在部落會議流會，部落代表指出，關鍵是開發單位拿什麼和部落溝通，若有談判籌碼，不難翻轉態勢。

蘇花安最南段經過花蓮秀林鄉得吉利、卡那岸兩部落，去年7月陸續投票通過，同意蘇花安興建。花蓮縣秀林鄉代會前主席賴俊傑指出，得吉利部落原本族人反對蘇花安，蘇花改工程處用心溝通說明後成功爭取支持，讓地方人士賣力打電話催票，最終過半戶數出席，230戶同意、26戶不同意、6張無效票，壓倒性同意過關。

賴俊傑坦言，原本部落居民不了解蘇花安，在蘇花路廊沿線擺攤的住戶，也擔心改線影響生計，起初反對者居多，但蘇改處提出設置崇德服務區的計畫，舉辦多場次說明會，讓族人清楚道路規畫，可以兼顧部落生計和交通安全，成功翻轉態勢。

東華大學法律學系主任、法律扶助基金會原住民中心主任蔡志偉指出，一些部落對公共議題的冷漠，源自長年遭邊緣化的歷史，難與政府建立信任，面對重大公益需求，原住民族基本法應可有更多彈性。

原委會主委夷將．拔路兒說，「溝通很重要」蘇花安是重大公共建設，若能妥善溝通，傾聽族人聲音，應可找到很多解決方法。