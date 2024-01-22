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注意保暖！今跌破10度 陽明山國小放低溫假

聯合報／ 記者周彥妤洪子凱／台北報導
注意保暖 入冬最強寒流來襲，氣溫驟降，最冷時間落在周二至周三，民眾外出要注意保暖。記者侯永全／攝影
注意保暖 入冬最強寒流來襲，氣溫驟降，最冷時間落在周二至周三，民眾外出要注意保暖。記者侯永全／攝影

入冬最強寒流來襲，中央氣象署指出，今天北部、東北部濕冷，中午可能跌破十度，周二與周三清晨最寒冷，台南以北、東北部、東部下探八度；北部、宜蘭一○○○公尺以上高山，其他地區二五○○公尺以上高山，均可能降雪。位在陽明山的陽明山國小，考量學生安全，昨天決定廿三、廿四日停課，也是北市第一間宣布放低溫假學校。

中央氣象署預報員陳姵安表示，寒流持續南下，今天北部、東北部整天濕冷，最冷時間落在周二清晨至周三清晨，台南以北、東北部、東部八至九度，沿海空曠地區及近山區六至七度。

周三白天雨勢趨緩，北部高溫十二度，其他地區十六至十八度。周四寒流減弱，但高溫仍低於廿度，中南部十九至廿度，北部、東北部及東部十五至十七度。

台北市教育局表示，陽明山國小昨日下午舉行因應寒流停課會議研商，經討論後，決定寒假國小課後照顧班、幼兒園課後留園廿三、廿四日停課，並規畫廿九、卅日補課。

校長梁志恒說，考量學校有小朋友住的地方位於更高山區，到時若下雪或特殊狀況發生，恐對學生安全有影響，國小課照班和幼兒園課後留園共廿四人，停課期間，家長若因上班無法照顧孩子，學生仍可到校，學校還是會有行政人員及教職員留守可照顧。

陽明山國小家長會副會長童雯表示，若山上真的下雪，交通會是一大問題，天氣寒冷希望孩子待在家較安全，校長在會議提出時，家長會也都贊成。

寒流 停課 陽明山

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