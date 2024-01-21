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精準醫療納健保 將採定額給付

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
健保署長石崇良（右）21日指出，健保納入NGS，規定單一癌別終身僅能給付一次，且預計採定額給付。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
健保署長石崇良（右）21日指出，健保納入NGS，規定單一癌別終身僅能給付一次，且預計採定額給付。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

能精準檢測癌症的NGS技術若納入健保，估預算為6到10億元！台安醫院院長黃暉庭21日於研討會表示，隨精準醫療持續發展，精準檢測也愈發重要。健保署石崇良指出，健保納入NGS，規定單一癌別終身僅能給付一次，且預計採定額給付，民眾可自費擴增篩檢的範圍。

健保難一次涵蓋

隨著分子生物學的技術突飛猛進，基因體的解序出現突破性的發展，出現所謂「次世代定序」(NGS)，該技術利用高通量和大規模平行測序，在維持高準確度外，還能大幅提升整體測序的效率和降低所需成本。健保署預計今年第二季將NGS納保，符合資格的癌友可獲得健保補助。

「沒有精準的檢測，就沒有精準的治療，」石崇良強調，精準醫療是國際趨勢，更包括基因定序、分子鑑定或代謝等體學檢測，台灣也制定《生技醫藥產業發展條例》，提供業界相關的補助與抵稅機制，盼眾人都能投入精準醫療，發揮台灣優勢，結合學術到產業發展精準檢測領域。

預算增6到10億元

石崇良表示，一年新診斷出來的癌症病患約有12萬到13萬左右，如果補助2萬給每人進行NGS，每年就要花上億元的預算，要是把已有的80萬癌友也算進來，那就是上百億的預算，但健保資源有限，難以負擔如此龐大的花費，所以評估優先使用族群、癌別等，是相當複雜且困難的工作。

他說，用於癌症的健保預算中，標靶藥物的花費就佔了6成多，使用標靶藥物都需要伴隨式的檢測，其中就包括單基因位點的檢測、分子檢測等方式，但目前仍不包含NGS，健保會進一步納入NGS檢測，初步估計預算為6到10億。

單一癌別給付一次

「NGS今年一定會納入健保，健保署成立專家小組已取得共識。」石崇良說，給付癌別優先納入「有應對健保給付治療藥物且效果明確之癌別」、「（相關藥物）取得食品藥物管理署(TFDA)許可證適用範圍的癌別」。他說，至於「（相關藥物）取得美國或他國藥物許可證、或臨床實驗中藥物中適用範圍的癌別」則會納入民眾自費的範圍，可自行選擇是否擴增檢測。

至於癌友能夠使用NGS健保給付的時機，石崇良說，檢測時機預計會在民眾初次罹患癌症或在第二、三線癌症治療失敗時，經與醫師充分溝通後決定。他強調，NGS納保將採「單一癌症終身給付一次為限」，且不會採統一定價全額給付，而是採用定額給付，保留民眾自費擴充檢測範圍的空間。

【更多精采內容，詳見

健保署 癌症治療 石崇良

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健保署長：NGS檢測資料 有望加速新藥開發與應用

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健保癌症NGS檢測最快5月上路 每癌別終生給付1次

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