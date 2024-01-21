這波寒流陽明山會下雪嗎？ 文大大氣系教授周昆炫：會 應該5至10公分

今天寒流南下，文化大學大氣系教授周昆炫在臉書表示，這波寒流陽明山會下雪嗎？「答案是：會，應該有5-10公分」。

周昆炫表示，目前電腦預測跟2021年1月8日清晨10公分降雪情況差不多，因此應該會下雪。時間推估是在1月22半夜到23日清晨都有降雪訊號。地點是以陽明山的竹子山最多。不過，他表示，此言論僅提供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

中央氣象署表示，明天寒流持續南下，各地氣溫漸進式轉冷，明天晚間北台灣氣溫即可能達到寒流標準。周二、周三是本次寒流氣溫最低的時候，台灣各地非常寒冷，預估台南以北及宜花低溫約7至9度，高屏及台東9至12度。

至於高山降雪機率，氣象署表示，由於中層水氣條件較好，明晚起至周二，北部、宜蘭1000至1500公尺以上山區，及周二中南部、花東2500至3000公尺以上高山有降雪機率，並有路面結冰、霧淞發生的機率，山區活動務必留意安全。