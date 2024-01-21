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今起寒流來襲 北台先降5度

聯合報／ 記者周湘芸陳敬丰／連線報導
氣象署表示，今起寒流南下，北部及東北部率先轉涼，圖為台北逛街人潮。記者余承翰／攝影
氣象署表示，今起寒流南下，北部及東北部率先轉涼，圖為台北逛街人潮。記者余承翰／攝影

寒流南下，北台灣率先轉涼，中央氣象署表示，這波寒流為漸近式逐日降溫，北部及東北部今整天約十二至十八度，且有局部短暫雨。最冷時間點落在周二至周三，北部都會區下探七度，尤其周二受華南雲雨區東移影響，大台北地區全天感受將又濕又冷。

氣象署預報員林定宜表示，隨著寒流南下，北部及東北部轉冷，尤其北部一口氣降五度，整天約十二至十八度，中部約十四至廿五度，南部約十六至廿六度，東半部約十七至二十一度；除了北部及東半局有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨。

林定宜表示，這波寒流為漸近式降溫，北部地區每天約降三至五度，一路影響到周四清晨，最冷時間點為周二、周三，台南以北、宜蘭及花蓮低溫約七至九度，高屏、台東約九到十二度，北部沿海及近山區空曠地區不排除再降一、兩度。

他指出，明晚至周二華南雲雨區東移影響，各地水氣增多，中部以北、東北部及東半部有短暫雨，基隆北海岸、東北部及大台北山區有較大雨勢，南部也有零星短暫雨。

降雪機率方面，林定宜說明晚北部及東北部一千至一千五百公尺以上高山，如太平山、大屯山、七星山及拉拉山都有降雪機會，下周二連中南部及花東地區兩千五百至三千公尺以上高山也有機會。

寒流 降雪 氣象署

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