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一白遮三醜？「拿牙膏塗臉上除斑」 恐美白不成改當關公

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
網路盛傳「牙膏可以拿來用在臉上美白除斑」，食藥署提醒，此舉可能變白不成反而會變黑。示意圖。本報資料照片
網路盛傳「牙膏可以拿來用在臉上美白除斑」，食藥署提醒，此舉可能變白不成反而會變黑。示意圖。本報資料照片

俗話說「一白遮三醜」，坊間各種美白偏方，令國人趨之若鶩，其中，網路盛傳「牙膏可以拿來用在臉上美白除斑」，食藥署闢謠專區中特別撰文提醒國人，如果將一般牙膏當作臉部美白商品，恐會造成臉部泛紅、脫皮，甚至會有變黑等情況發生。

食藥署闢謠專區解釋，一般牙膏幫助民眾刷牙後，讓牙齒看起來變白，主要是因為物理性磨擦，而肌膚白皙的主要原理是抑制黑色素生成或加速已生成黑色素代謝，所以用一般牙膏無法使肌膚變白跟除斑。

牙膏中的主要成分為磷酸鈣、氟化物等，可透過刷牙幫助口齒變得清新，並達到清潔牙齒效果，但這些成分用在臉上，可能會造成皮膚刺激，導致臉部產生泛紅、脫皮、變黑等情形，使肌膚色素沉澱。

食藥署提醒，一般牙膏主要是用於口腔清潔，千萬不要相信偏方，胡亂使用，避免造成肌膚傷害。

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