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這波寒流挾豐沛水氣 下周二這些地區高山最有機會降雪
入冬第二波寒流即將來襲，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這波寒流帶有豐沛的水氣，預估雪線將南壓到中國華南的東南丘陵及嶺南丘陵區，而且雪量還不小。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，在2008年中國雪災事件，當時華南地區大規模降雪，積雪融化成低溫低鹽的水流入海，順著洋流經過台灣海峽，造成澎湖海域生態及養殖嚴重損失。雖然這次情形不會像2008年那麼嚴重，仍需密切追蹤當地的情況。
台灣高山是否有降雪可能？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台灣的話，需要溫度跟水氣配合得剛剛好；下周二這天算是最有機會的，北部地區海拔1500公尺、中部花東海拔2500公尺，南部的話可能只有跟花東接壤的高山才有機會。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因為高山的天氣嚴寒、風強、潮濕，相當惡劣，前往前務必做好萬全準備。
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