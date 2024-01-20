快訊

台南交通好可悲？ 塞車塞到變惡夢…當地人贊同：每次回去都想吐血

113學測自然／總題數再減少、化學偏難 教師：生物部分選項超必修範圍

T1聯盟／卡森斯首戰繳「雙10」 率雲豹29分大勝獵鷹

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這波寒流挾豐沛水氣 下周二這些地區高山最有機會降雪

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這波寒流帶有豐沛的水氣，北部海拔1500公尺山區有機會下雪；圖為去年12月太平山下雪情況。聯合報系資料照
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這波寒流帶有豐沛的水氣，北部海拔1500公尺山區有機會下雪；圖為去年12月太平山下雪情況。聯合報系資料照

入冬第二波寒流即將來襲，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這波寒流帶有豐沛的水氣，預估雪線將南壓到中國華南的東南丘陵及嶺南丘陵區，而且雪量還不小。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，在2008年中國雪災事件，當時華南地區大規模降雪，積雪融化成低溫低鹽的水流入海，順著洋流經過台灣海峽，造成澎湖海域生態及養殖嚴重損失。雖然這次情形不會像2008年那麼嚴重，仍需密切追蹤當地的情況。󠀠󠀠

台灣高山是否有降雪可能？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台灣的話，需要溫度跟水氣配合得剛剛好；下周二這天算是最有機會的，北部地區海拔1500公尺、中部花東海拔2500公尺，南部的話可能只有跟花東接壤的高山才有機會。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因為高山的天氣嚴寒、風強、潮濕，相當惡劣，前往前務必做好萬全準備。

入冬第二波寒流即將來襲，這波寒流帶有豐沛的水氣。本報資料照片
入冬第二波寒流即將來襲，這波寒流帶有豐沛的水氣。本報資料照片

颱風 寒流 降雪

延伸閱讀

寒流還沒到！彭啟明稱冷空氣在路上 重點在「這天」

入冬後最強寒流報到 花蓮西瓜苗延後種植避低溫

寒流即將來襲 新竹縣農業處提供農民作物禦寒撇步

最強寒流來襲！北市低溫假有望 蔣萬安：和105年一樣循例辦理

相關新聞

這波寒流挾豐沛水氣 下周二這些地區高山最有機會降雪

入冬第二波寒流即將來襲，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這波寒流帶有豐沛的水氣，預估雪線將南壓到中國華南的東南丘...

專家指今年第1號地震史上最晚「對能量釋放沒太大幫助」 氣象署回應了

中央氣象署表示，花蓮近海今天凌晨2點01分發生芮氏規模4.0有感地震，地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，...

公托補助調高 保母喊漲托育費

中央今年調高公共托育補助，並加碼補助中低收入等弱勢家庭，但通膨壓力下，許多保母抱怨，補助主要給了家長，托育費卻因縣市政府...

Novavax XBB疫苗 下周恢復預約

新冠、流感等各類疫情升溫，帶動新冠疫苗打氣，Novavax XBB疫苗九日開打，「打氣熱騰騰」，卻在開打三天後，醫療院所...

寒流還沒到！彭啟明稱冷空氣在路上 重點在「這天」

入冬第二波寒流明天南下，天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，冷空氣在路上，還沒到，明天會有點感...

寒流明起影響到下周四晨探7度低溫 大屯山降雪機率比陽明山高

明天即將有寒流南下，中央氣象署預報員林定宜表示，預計寒流影響到下周四清晨，氣溫漸進式下降，愈來愈冷，慎防寒害。特別是下周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。