華航素食餐爭議！爆料網友神隱4天道歉了「空服員不該受到這樣傷害」

中華航空素食餐烏龍爆料風波不斷，當班苦主在臉書私密社團發文說明事發過程，對有心人士大作文章控訴差別待遇，表示自己挑戰「飢餓30」奉獻自己餐點給乘客，換來這種結果令人心寒。神隱4天的爆料網友今天(20日)發文道歉了，坦言自己很不成熟，不該讓空服員遭受這種傷害，會深刻檢討。

華航被爆料預訂素食餐的旅客都拿不到餐點，空姐後來卻把商務艙素食餐先給了外國人，中國阿姨卻只拿到兩樣小菜。 圖擷自Dcard 這名網友爆料表示，有旅客埋怨事先預訂卻沒拿到餐，只能看著其他乘客享用，質疑華航差別待遇，華航空服員對此深感委屈，陸續也有其他「當班苦主」接力發文說明事情經過，指控網友爆料不實片刻取材，塑造自己的正義形象。

華航出面澄清，絕對沒有差別待遇，此航班在系統未顯示特別餐預訂的兩位旅客，空服員依兩位旅客需求，以商務艙的麵條、青菜、沙拉、麵包等有限資源運用，提供旅客能接受餐點，盡力滿足旅客。

今天(20日)，該爆料網友也在臉書發文對空服員致歉，認為自己發文時用了一些不雅的語言，如「噁心」、「拒搭」，這部分很不成熟，會深刻檢討，也不知道這兩位客人的餐是來自商務艙或是組員餐，不知道背後會引發如「飢餓30」等問題。

網友也強調，自己是很喜歡旅行的人，也有許多空服員朋友，深知空服員的工作不易與重要性，這次的事件中無意間引發許多空服員的反彈和不舒服，無論理由如何，都在此向你們道歉，你們不該受到這樣的傷害，對不起。網友也表示這是最後一次發文，並澄清自己並不是網紅。

以下為網友發文全文：

大家好，抱歉這兩天因為工作繁忙，且事件受到的關注有些始料未及，所以暫時先關閉了Facebook版面沉澱一下心情。在過去的幾天中，我看到了華航的回應、以及空服員的現身說法，以及大量的新聞媒體報導，以下是我的澄清、回應與道歉：

一、我不是網紅。不知道從哪邊開始，將「為了流量搏眼球的網紅」頭銜送給我後，議題的討論開始失焦。我就是個純粹多事的路人，你可以說我是正義魔人，但網紅我真是擔當不起。

二、從頭到尾我都沒有使用「歧視」這字眼，我希望討論的是面對不同乘客的「差別待遇/對待」問題，無論他們的會員卡等級、種族、性別、年齡、國籍等。

三、為什麼我會感受到強烈的「差別待遇」，我想還原一下我看到的所有事件發生順序：

A. 空服員發普通餐過程中，我右前方的白人男性乘客用中文反應了他訂的是素食餐，空服員A看了他的票之後，請他稍等。

B. 發餐到我這排，我說我不用用餐，旁邊的中國阿姨反應她訂的是素食餐，空服員B看了她的票之後，說她沒有定到，只能給普通餐，裡面兩個小菜是素的，再多給她一個麵包要不要。阿姨接受。補充一點：空服員B有跟阿姨說如果待會普通餐有多，會再送小菜過來。此時我是有點疑問的，因為我沒有用餐，理論上可以直接給阿姨我的份，但我沒想太多就沒出聲。

C. 過了一下子，我看到空服員A拿著一整盤看似是整份商務素食餐盤給到白人男性乘客。

D. 我在手機上打下「為什麼兩人都沒訂到素食餐卻拿到的東西不一樣」秀給空服員A看, 她反應沒有差別待遇，她自己的餐都捐出來了。

E. 阿姨用餐過程中，座艙長前來關心，請阿姨出示機票，然後跟阿姨有「旅行社出錯」的對話，下次請阿姨回台灣前要再跟華航確認餐食比較保險等。

F. 阿姨用完餐一陣子，空服員B拿著商務餐盤感的通心粉沙拉與水果出現，推到阿姨面前問阿姨需不需要，阿姨拿了通心粉沙拉。然後空服員B再次強調了跟座艙長一樣的「旅行社出錯」對話後離開。

從以上的順序，白人男性乘客的處理是 A->C，中國阿姨的處理是B->F，因為我在旁的主觀感受到的面對同樣問題第一時間的處理積極度、態度、速度、獲得的餐食內容、二次確認票務是否有訂到特別餐等動作，都有明顯的不一樣，才有前幾天的「差別待遇」發文。希望這樣的說明清楚說明我的起心動念，而非某些媒體說的「莫名捏造」。

以上經由我自己視角的事件還原，這樣算不算「差別待遇」，每個人心中都有一把尺，我就不評論什麼了。

四、我的反省如下 :

1. 因為知識盲區，我確實不知道給到兩位客人的餐是來自商務艙或是組員餐。所以不知道這背後可能引發的問題例如「饑餓30」，在此向捐出餐食的空服員致意。

2. 在事件過程中，其實我在機上應該直接向空服反應幫阿姨多要餐、或指出當下的態度差異問題，而不是事後網上發文與接受採訪，這引起了很多不必要的爭議與討論，並浪費了寶貴的公共新聞空間。

3. 第1篇發文時，當下有許多情緒，因此有使用了一些不雅的語言，例如「噁心」「拒搭」，這部份很不成熟，我也該深刻檢討。

最後，我想強調一下，我自己是個喜歡旅行的人，也有許多空服員的朋友，深知空服工作的不易與重要性，在這次的事件中可能無意間引發了許多空服員的反彈與不舒服，無論任何理由，我都在此鄭重向你們道歉，你們不應該受到這樣的傷害，對不起。

另外，也有小部分網友主動的去騷擾我的親朋好友甚至是之前合作過的公司與機關，也有人大量的在散布我的個人資訊。我已委請律師開始搜證，有觸法的部份我也會採取相應的法律途徑自我保護。在此也跟有被騷擾到的所有人在此深深致歉，你們不應該因為我被波及，對不起。

以上，這次真的是最後一次發文了，我也不期待華航方面有任何回應，希望透過本次的事件我們所有人都有獲得一些寶貴的經驗與學習。祝願每人都能被溫柔對待。

真的不是網紅的黃先生 敬上 20240120