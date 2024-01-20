安心好好洗澡 香香澡堂成無家者溫暖中繼站

好好洗個澡看似稀鬆平常，卻是無家者一大挑戰，尤其COVID-19疫情最嚴峻時，更面臨無處可盥洗窘境，香香澡堂從而誕生，成為無家者安放內心的歸處，更是自立路上溫暖的中繼站。

一個暖冬的午後，走出捷運龍山寺站，穿過人聲鼎沸的廣州街，在眼花撩亂的店家之間，有條僅容2人並肩的逼仄巷子，稍不留意就錯過，走入巷內彷彿穿越到另個時空，喧囂全都拋諸腦後，香香澡堂隱身其中。

●疫情猛撲升3級 無家者盥洗需求催生香香澡堂

時間轉回到2021年5月間，台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情大規模爆發，單日染疫人數迅速破百，為了對抗這波疫情凶猛攻勢，全國防疫警戒10天內三級跳，直升最嚴格的第3級警戒。

霎時人心惶惶，全台宛如空城，卻有一群城市中的隱形居民被遺忘在疫情洪流中。由於3級警戒的發布，以往無家者可以清洗身體的運動中心被迫關閉，附近可使用的公共水龍頭暫停供水，芒草心慈善協會看到無家者的急迫需求，以提供盥洗服務為主的專案因此誕生。

2022年初，小小的、只有4間淋浴間的澡堂悄然開張，一個以無家者和社區貧困者為主要服務對象的空間，除了提供免費盥洗、充電、物資領取，同時培力無家者成為工作者，也提供福利諮詢及轉介服務，包括就業、醫療及租屋等項目。

「現在人有點多，30分鐘後再過來可以嗎？」

「嚴大哥你第1間喔！」

「明天沒有開，幫你預約後天下午，老時間不要忘記。」

香香澡堂門口高掛圓形招牌，繪著簡單溫泉圖示，主打服務一目瞭然，進門是乾淨明亮的櫃檯，大大的「芒」字霓虹燈牌掛在牆面上，左手邊擺放著物資機，輪值店長盯著進出人潮、安排預約，順手整理現場環境之餘，不忘叮嚀澡客要遵守規定，門口澡客三三兩兩，或坐或站閒聊中。

香香澡堂店長是阿江在芒草心的第1份工作，她本來心裡想像的其實是獨立書店，但不管是澡堂或獨立書店，重點是她根本沒有開過店，而香香澡堂「真的就是開一間店！」

更讓人倒吸一口氣的是，當時只有基本裝潢和3台物資機，現在的香香澡堂可說是阿江這2年多來，邊摸索邊和澡客互動，一點一滴打造完成。

她保留了原有的潔白磁磚，「因為調性跟澡堂很合」，其他裝潢設計則選擇日系小清新色調，希望讓這個地方呈現出乾淨明亮的氛圍，洗刷大家對於社福機構或是遊民混亂、髒亂的刻板印象，「香香澡堂」則是街頭大哥大姊們投票選出來的名字。

●不只洗香香 澡堂盼成社區與社福軟性橋梁

澡堂空間不大，處處用心，阿江相信「有溫度的地方大家才會想要持續留下來」，處處可見的手寫小卡，滿滿無微不至的碎念叮嚀，還有物資機上貼的照片，是附近友善店家所提供餐點。她希望有一天無家者們在這裡吃東西，可以感覺吃飯不是為了生存，而是為了生活。

一開始阿江去艋舺公園發傳單，第1個月來的澡客屈指可數，靠著口耳相傳，香香澡堂的名聲一傳十、十傳百，現在一天到訪人數高達80到85人，澡堂與澡客間培養出默契，例如每人只能洗20分鐘，是開店以來就設下的規則，牆上設有顯示器讓工作人員和排隊的澡客參考。

澡客願意上門是好事，但畢竟以無家者為主要顧客，難免產生「鄰避效應」，阿江的原則就是維持秩序跟衛生整潔，為此她每天都會去掃門前這條街道，有時還會故意在外面罵澡客不要亂丟垃圾，做出一個「態度」讓鄰居看到，加上其他在地友善團體帶著拜碼頭，香香澡堂逐漸站穩腳步。

「洗澡這件事情只是一個開端跟媒介。」阿江指出，很多人關注無家者的居住、就業等問題，要先洗澡才能開始後面的事情，包括買東西、領餐、找工作等，沒有洗澡根本沒有辦法做這些事情，藉此建立關係才能拓展社福網絡，讓社會安全網更緊密。

這也是為什麼香香澡堂提供其他諮詢服務與人際關係連結，希望能透過社區結合社福，做一個新創的倡議跟直接服務，這是核心價值。阿江解釋，嚴格來說更像是補充政府資源不足的地方，成軟性橋梁。

如今，除了澡客和工作人員，連觀光客、背包客、物資捐助者、社區居民、研究者等，都會出現在這裡，原先單純為了提供盥洗需求的香香澡堂，逐漸成為每個人都可以來相聚交流、多元開放的社區據點。

●安頓內心歸處 無家者洗出生活勇氣

每回營業前，在澡堂工作的玉珠姊姊總習慣提早個半小時來開門，趁著其他人還沒來的時候，把要分裝的口罩裝一裝、別人捐的衣物整理整理。

她兜來轉去地打掃環境，一邊和中央社記者寒暄說，提早到是自發性的，這是她的一點點小心意，因為香香澡堂有種家的氛圍，從小到大除了爸媽無條件給予包容，只有香香澡堂願意這樣包容無家者和老人家，她深受感動，身為一顆小螺絲釘，突然間有了種歸屬感。

「其實流浪的人啊，很需要愛與尊重，需要一個自信。」玉珠姊姊偏著頭停頓了幾秒，「因為無家者也很怕人家知道『我就是一個流浪的人』」，所以不是每個無家者都能坦然走進香香澡堂，甚至會很在意身上是不是有味道。

玉珠姊姊目前落腳士林區，之前從沒想過有一天會變成無家可歸的人，家人換了鎖，她被鎖在家門外，流浪了10多年，她將心比心溫柔對待其他無家者。被記者打趣口才這麼好，應該拿麥克風坐在澡堂門口放送時，還跟著開玩笑大喊：「大家Open Mind，趕快進來！」

她說，有些人從原來處境一步一步掉下來的時候，可能沒有被適時接住，心裡有些傷痕還需要時間修復，心情上會覺得好像沒有辦法進來表達自己，因為害怕異樣的眼光，又或是害怕融入不了，忍不住想太多。

通透的觀察，來自玉珠姊姊歷經挫折的修練，去年9月到香香澡堂工作前，她曾到別處應徵，面試時依照要求掃完地後，對方面有難色，當下她心涼脫口就問「我是不是沒有通過」，得到「對，評估完認為不適合」、「掃地也掃不好」等回覆。

當下她深受打擊，自問「難道真的連地都掃不好」，後來更加理解為什麼無家者會有寧靜的絕望，尤其在屢遭不如意，一直沒有辦法走出一條路的情境下。

「有些人不知道勇敢求助，而非弱者。」玉珠姊姊在香香澡堂看到店長阿江真心關懷無家者，又想到無家者可能不曉得這裡有這麼多資源，「其實蠻可惜的」，只要鼓起勇氣走進來，或許可以得到想要的東西，比方說，有人學到一技之長、找到房子，「很多人被扶持起來了」。

在香香澡堂刷洗打掃中，玉珠姊姊洗出了生活的勇氣，店長與無家者的相處方式，也讓實習生小薛體悟到，這裡不只是個提供無家者盥洗服務的場域，流轉的是一種平等關係。

●就像和長輩聊天 實習1個月體悟無家者「不可怕」

才剛上大一，對於「社工」到底該是什麼模樣，小薛靦腆坦言「我也不太知道社工在幹嘛」，只是和其他服務據點相比，香香澡堂特別之處在於「等人上門」，跟其他主動出擊給予關懷的外展社工不同，來了之後最意外的是比想像中熱鬧很多、無家者沒有那麼「可怕」，就像一般長輩。

在香香澡堂實習1個多月這段時間，小薛對店長阿江跟澡客的互動方式印象深刻，「好像是在跟朋友聊天！」她忍不住小小感嘆，「這是我第一次看到跟服務對象有這種關係的人」。

在師長口中，跟服務對象相處要有同理心，小薛說，但是阿江沒有特意把無家者當做一個「我在幫助他」的對象，而是平等關係，這使她帶著全新體悟，期許自己努力讓更多人能注意無家者議題。

香香澡堂的每一天，接待來自各地的無家者們前來盥洗沐浴，不管是睡在公園的厝邊阿嬤、扛著大包小包的回收大哥或是剛從工地下班的壯兄勇弟，都因為洗了舒服的熱水澡，有了不一樣的生活動力。

快要60歲的嚴大哥是忠實澡客，幾乎每個營業日都會報到，他也曾到其他據點盥洗，僅容轉身的狹小空間讓他覺得「很難洗」。開放時間對白天要工作的無家者來說也不夠友善。

香香澡堂的衛生條件佳、氣氛溫暖舒適，又能夠領取食物、衣服、清潔用品甚至口罩、酒精、防蚊液等生活所需，最重要的是，「店長他們都很年輕，對我們很好，現在年輕人比較難同理心看待無家者。」嚴大哥說。

歡迎光臨香香澡堂，從無家者、背包客到社區居民都在這裡相遇，澡堂的臉書粉絲專頁如此寫著：「以洗澡之名，來一場與街頭貧窮的浪漫邂逅」。