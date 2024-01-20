熟齡旅遊-半價誰埋單篇／友善出遊配套 守護長輩尊嚴

交通部觀光署今年元旦起，持續補助銀髮族及身障者國內團體旅遊，其中銀髮族旅客每人每日最高補助五百元，每團最多一點五萬元；這種大撒幣式的補助，如沒有更友善老人出遊的配套措施，恐讓老人在出門過程就覺得尊嚴受損，甚至直接回絕。

本身也是輪椅族的基隆市社會處長楊玉欣，對老人家不願出門感同身受，她指出，許多子女約長輩出去吃飯、旅行被拒，老人家說不要，其實不是真的不要，他們擔心的問題是一會兒要尿尿怎麼解決？坐輪椅上下樓要孩子抱來抱去，搞得小孩也很狼狽。

老人多高興和渴望和子女外出吃飯、旅行，但出門的過程會讓他的尊嚴受損，老人的困境都在這些過程。

楊玉欣說，友善老人出遊，要有更多的配套，交通是最基礎，如果連交通都不便利就很不友善。要多買低底盤公車，並建立無障礙計程車和共乘系統，他們從身障科復康巴士已在做的身障系統，再將老人和孕婦整合成一個大平台，方便老年人使用交通工具。

輪椅族、老人家行動較慢，異樣眼光造成的無形壓力，會讓他們不敢搭公車。乘客只要說一句，「阿公你慢慢來，安全最重要」，「司機大哥我有沒有什麼可以幫忙的？」就能讓公車上氣氛轉變，高齡化社會旁邊的人如何對待老人，是老人幸不幸福的重要因素。

社區支援也很重要，未來會有陪伴獨老老伴基地，讓老人不會害怕走出門。公共場所要多設置休息區、擺放更多座椅，還有方便且衛生的洗手間。