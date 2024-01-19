修法活化土地資產 台鐵償債基金可望還逾1500億元負債

台鐵局截至去年底短期債務仍有1699.11億元，台鐵公司今年元旦掛牌，鐵道局同步設立台鐵償債基金，負責清償短期債務。鐵道局長楊正君今指出，台鐵償債基金希望土地資產活化，今年預計完成「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」修法，台北機廠、台北車站旁的E1E2土地未來可望償還逾1500億元。

楊正君表示，台鐵償債基金將辦理台北機廠、E1E2街廓、高雄港站（含臨港線）3處1129筆土地（約60.96公頃）、136筆建物接管事宜；辦理215筆地方公產土地接管事宜。資產都已移交，目前在辦理入帳作業，涉及地籍、地號及產權較複雜需要一點時間。

他表示，土地收益價值主要在容積，但像是台北機廠已被劃為文化古蹟，今年希望完成公司設置條例修法，辦理古蹟土地容積移轉，讓土地資產能更活化。

楊正君說明，台北機廠為第三種工業區，面積49749.63坪，容積率300%，規劃2043年至2052年分年標售，每坪單價約55萬1285元，預計可償還822.79億元。

另外，台北車站附近的E1E2，低度開發區特定專用區面積3468.42坪，容積率560%，同樣規劃2043年至2052年分年標售，每坪單價約69萬1948元，可收益133.2億元。高度開發區的特定專用區面積4865.92坪，容積率560%，預計先出租16年，最後5年進行標售作業，預計可收益554.45億元。