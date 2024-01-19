聲紋卡上路半年 272人錄器捐心願

器官移植長期處於僧多粥少，避免讓已願意捐出器官的民眾，在生命的最後被家屬以「死無全屍」等原因，阻止捐贈者完成心願，器捐中心於去年六月十九日推出「器捐聲紋卡」，播放捐贈者當初簽署器捐的原因，至今已有二七二人完成錄製，一位甫完成錄製聲紋的禮儀師說，錄完後，更珍惜與家人間的時光，也更努力讓自己的身體維持健康，若不幸離世仍可造福他人。

公視電視劇「生死接線員」中，曾有一幕播映著，一位媽媽對著醫療人員怒吼「什麼叫腦死啊？我不會讓你們碰我兒子的」，那時醫療人員正拿著器捐同意書緩緩地說明，這幕道盡器官移植目前困境。台灣目前雖有五十五萬人簽署器捐同意書，但到了要器捐移植的前一刻，醫療人員仍可能受到家屬的阻撓，而正等待器官捐贈的一萬多人則失去重生的機會。

器捐中心管理師方冠雅說，去年在器捐日推出「聲紋卡」最主要的目的，是讓家屬能理解捐贈者當初簽下器捐卡的理由，幫助捐贈者完成心願。

方冠雅說，聲紋卡推出剛屆滿半年，尚未有人正式啟用聲紋卡，若屆時啟用，家屬也能將捐贈者的聲音帶回思念。目前註冊錄製聲紋卡人數有一一九九人，創立聲紋編號人數有五五一人，聲紋卡只要產生編號，隨時都可以重錄，不用擔心一定要一次完成。

完成聲紋卡錄製的國家禮儀師彭大維說，去年八月完成預立醫療後，也同步簽署器官捐贈，剛好聲紋卡上路一個多月，也想嘗試，但在家中反覆思索要錄哪些話時反而碰壁，加上聲紋卡需要電子郵件註冊，又遇上一些科技障礙，經過幾番周折，最近才完成錄製。

「當我離開時，身體已經不是我的了，但身體還有些零件可以利用，我希望能把我這些有用的零件，給予有需要的人。」彭大維錄給家人的這段話，是他經過反覆思索，以及重新探索自己才完成的，希望未來自己如果意外離開，家人可以幫助自己完成器官捐贈的意願。

彭大維說，近年ＡＩ技術愈來愈好，也許未來聲紋卡可以有附加的價值，運用捐贈者錄製下的聲音，透過ＡＩ可以傳遞更多訊息給還在世的家人。

方冠雅說，推出聲紋卡前，曾有企業建議可推出錄製影像的內容，但礙於影像比聲音在個資保存的挑戰還大，若遭竄改，個資流失風險高於聲音，加上儲存空間、經費等考量，目前先以聲音為主。

小檔案／聲紋卡

器捐中心於去年六月十九日（器捐紀念日）推出聲紋卡，提供有意願器捐的民眾，錄製當初簽下器捐同意書的原因，幫助當事人能在離開人世後，避免家人阻撓或各種因素讓當事人無法完成當初的捐贈意願。

聲紋卡錄製長度最長十分鐘，錄製後會取得專屬的「聲紋編號」，該聲紋編號不會再變動，當事人若對聲紋卡內容有新想法，可隨時重錄覆蓋原檔。不過，為讓聲紋編號與器捐卡連動，當事人需重新簽署一次器官捐贈同意書。