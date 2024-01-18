星宇航空開航泰國清邁 上網分享「泰」好運測驗抽機票

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
星宇航空為了讓旅客出發前就能感受到滿滿的泰式風情，還在現場準備了道地的泰式奶茶供首航旅客品嚐。記者黃仲明／攝影
星宇航空為了讓旅客出發前就能感受到滿滿的泰式風情，還在現場準備了道地的泰式奶茶供首航旅客品嚐。記者黃仲明／攝影

星宇航空今天（18日）開航泰國第二個航點「清邁」，航向以緩慢、悠閒的生活步調聞名的泰北第一大城，首航班機JX-751航班於中午1時01分起飛，首航班機座位全數銷售完畢；為慶祝星宇航空開航泰國清邁，桃園機場也派遣消防車到場噴灑水門禮。

首航活動於桃園國際機場第二航廈D1登機門舉辦，星宇航空為了讓旅客出發前就能感受到滿滿的泰式風情，還在現場準備了道地的泰式奶茶供首航旅客品嚐。泰國觀光局台北辦事處處長莎莉曼（Sarima Chindamat）及星宇航空公關長聶國維，皆特別出席今天的首航活動與旅客同樂。

泰國觀光局台北辦事處處長莎莉曼表示，很開心新冠肺炎疫情後，台泰航班陸續恢復，且航線增加很多，泰國政府也開放免簽證方便民眾成行，除了大家常去的曼谷，也推薦周圍的城市像是清邁等很多特色景點，品嚐不同的泰式美食，今天更準備泰國手作香氛小禮物送給首航旅客。

首航禮部分，星宇航空則特別挑選由清邁當地職人手工編織的「藤編杯墊」送給首航班機旅客。星宇航空指出，這款杯墊是由手工藤條巧妙包覆窯燒釉彩陶瓷圓盤，勾勒出清邁獨特的文青步調。

首航班機JX-751於下午3時54分抵達清邁，清邁國際機場也舉辦剪綵儀式，以灑水儀式熱烈歡迎星宇航空首次抵達泰北，同時準備了花圈及梅乾等禮品熱情迎接旅客，希望大家都能在清邁享受休閒自在的旅程。

星宇航空表示，清邁航線目前規劃每周二、四、六飛航，台北-清邁JX-751於中午12時55分起飛，泰國當地時間16時15分抵達。清邁-台北JX-752於泰國當地時間17時15分起飛，台北時間22時10分抵達桃園國際機場。

為歡慶泰國第二個航點「清邁」盛大開航，星宇航空特別推出「泰」好運開運測驗，即日起至2月23日止，完成測驗並分享即有機會獲得星宇航空清邁經濟艙來回機票、星宇航空A321neo 1:200 飛機模型等多項好禮，詳細活動辦法可至 https://discovercnx.starlux-airlines.com/ 瞭解更多。

星宇航空今天開航泰國第二個航點「清邁」，泰國觀光局台北辦事處處長莎莉曼（Sarima Chindamat）（右二）、星宇航空公關長聶國維（左二）特別到場與旅客同樂。記者黃仲明／攝影
星宇航空今天開航泰國第二個航點「清邁」，泰國觀光局台北辦事處處長莎莉曼（Sarima Chindamat）（右二）、星宇航空公關長聶國維（左二）特別到場與旅客同樂。記者黃仲明／攝影
首航班機JX-751抵達清邁國際機場時，當地也準備了花圈迎接旅客。圖／星宇航空提供
首航班機JX-751抵達清邁國際機場時，當地也準備了花圈迎接旅客。圖／星宇航空提供
星宇航空今天開航泰國第二個航點「清邁」，桃園機場派遣消防車到場噴灑水門禮祝賀。圖／星宇航空提供
星宇航空今天開航泰國第二個航點「清邁」，桃園機場派遣消防車到場噴灑水門禮祝賀。圖／星宇航空提供
清邁國際機場當地也準備了梅乾等禮品熱情迎接旅客。圖／星宇航空提供
清邁國際機場當地也準備了梅乾等禮品熱情迎接旅客。圖／星宇航空提供

清邁 泰國 桃園機場 星宇航空

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