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骨鬆婦服中藥+針灸舒緩腰痛 醫曝男女補充骨質「最佳時機」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總傳統醫學部提供骨質疏鬆治療。圖／台中榮總提供
台中榮總傳統醫學部提供骨質疏鬆治療。圖／台中榮總提供

56歲楊姓婦人有骨質疏鬆症、胸椎壓迫性骨折及腰椎滑脫，腰痛到需使用護腰、拄拐扙，吃消炎止痛藥。台中榮總傳統醫學部醫師張益賓說，楊婦經使用中藥、搭配針灸1個月後腰痛緩解，不需使用枴杖；骨鬆難察覺，補充骨質最佳時機？他建議，高風險族群應提早補充，並且建議同時接受中西醫合併治療。

張益賓說明，骨質疏鬆平時沒有明顯症狀，等到健康檢查、身體痠痛或跌倒骨折後才發現，往往需要漫長的恢復期，建議高風險族群包括男性50歲後、女性停經後及部份內分泌失調病患、非外傷性引起骨折者，應提早補充鈣質、適度運動、曬太陽，諮詢骨質疏鬆門診，預防骨折風險，改善生活品質。

張益賓指出，在中醫骨質疏鬆稱為骨痿、骨枯，主要是由臟腑虛損、氣血不足、飲食不當、情緒不穩等因素導致，中藥有增加鈣化、骨質形成、血管新生及減少骨質吸收等多樣性的作用；針灸有針灸透過刺激身體穴位，調整身體經絡能量，促進傷口及骨骼再生與修復。

國內健保資料庫研究顯示，骨質疏鬆症患者有使用中藥治療者，僅需30天就能減少骨折的風險；2022年收錄於Frontiers期刊的文獻回顧也顯示，中西醫共同治療骨質疏鬆，比起單獨西醫治療更能有效增加骨質密度。

骨質疏鬆 中藥 針灸

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