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去年遊樂園人流創新高！今年起赴24家樂園可集點抽好禮

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部觀光署1月19日起媒合各樂園打造「台灣好樂園遊點樂」數位會員平台。記者周湘芸／攝影
交通部觀光署1月19日起媒合各樂園打造「台灣好樂園遊點樂」數位會員平台。記者周湘芸／攝影

疫情解封推升國內觀光復甦，全台27家觀光遊樂園去年達2021萬人次入園，年營業額142億元，均創下新高。交通部觀光署1月19日起首度媒合各樂園打造「台灣好樂園遊點樂」數位會員平台，透過入園消費、線上活動可累積點數抽iPhone、體驗活動，年底還有百萬現金大放送。

因應疫後國旅市場快速變化，觀光署與台灣觀光遊樂區協會號召觀光遊樂園業者力拚樂園觀光，共有24家參與，1月19日起透過入園消費、參加線上活動，累積會員點數制度，讓消費者抽樂園體驗活動，還有樂園護照瘋玩樂園等好禮。

觀光署副署長林信任表示，台灣土地面積小，卻擁有27家觀光遊樂園，去年遊客人次及年營業額均創下新高，更甚疫情前，透過推出數位會員平台期待能發揮1+1大於2的功能，串聯各樂園的多元化優勢。

他進一步指出，台灣觀光遊樂除了較知名的機械型設施樂園，也有森林系樂園等，適合不同年齡層享樂，高安全性及多樣化也吸引不少國外遊客慕名而來。去年2千萬入園人次中約有20萬人次是外國客，其中又以東南亞旅客為大宗，觀光署去年主要到菲律賓及泰國宣傳，今年將前往印尼及越南推廣。

台灣觀光遊樂區協會理事長廖俊斌也說，數位會員平台透過線上社群活動和會員累積點數的制度鼓勵遊客參與，將有效提升顧客黏著度和重遊率，更重要的是能整合消費者數據，提供樂園業者作為精準行銷的參考。

他也分析，去年遊樂園入園人次更超越疫情前創下新高，業者分析可能與赴大陸旅遊未開放有關，團體旅遊客群可能轉往國內樂園。未來「台灣好樂園遊點樂」數位會員平台除了有樂園優惠，也希望拓展到周邊觀光圈、住宿等共同行銷。

觀光署表示，「台灣好樂園遊點樂」數位會員平推出系列優惠活動，包含「遊好康」入園折抵門票或住宿，保證讓民眾以符合票種的最低票價入園；「遊點樂」會員累積點數，可以參加輪盤抽獎活動，還有手作DIY體驗，更可以跟人氣的動物近距離接觸，體驗大自然等。詳細活動內容可至全台主題樂園網（https://www.themepark.net.tw）查詢。

觀光署 遊樂園 疫情

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