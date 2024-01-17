不要圖方便...多數人洗碗1動作超母湯 食藥署：可能引發皮膚炎

許多人洗碗時，會認為自己雙手已經泡水，就順便用洗碗精清潔雙手，但這個動作其實超「母湯」。食藥署表示，洗碗精成分裡有一個較強清潔力的添加物，若民眾長期很頻繁將洗碗精塗抹在手部，可能損傷皮膚，更嚴重後果會引發接觸性皮膚炎。

粉專「食用玩家-食藥署」今（17日）發文表示，不少民眾洗碗會使用洗碗精，來加強清洗餐具上面殘留的油汙，當雙手浸水時，也許會想圖個方便，順便用洗碗精洗手，食藥署表示，這舉動很母湯，因為洗碗精會添加「界面活性劑」，這個成分具有較強的清潔力，如果民眾很常將洗碗精抹在手上，很容易損傷皮膚屏障。

食藥署也指出，萬一有民眾皮膚較薄、較乾燥，還長期用洗碗精洗手，最嚴重後果會導致接觸性皮膚炎。

食藥署提醒，如果要洗手，用專門的洗手乳或香皂製品會比較好，同時民眾也要注意保濕，冬天皮膚較乾的民眾，可以選擇用含油較高的護手霜來保護皮膚。萬一如果不適，應該馬上就醫諮詢。