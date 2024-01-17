「四爺」陳傑憲親曝戴隱眼常乾澀 靠這招擺脫長期困擾

「靈魂之窗」對運動員非常重要，比賽常需靠眼睛注意賽場上的變化，尤其戴隱形眼鏡造成眼睛乾澀可能影響比賽表現。統一獅當家外野球手「四爺」陳傑憲透露，除近視之外，想不到還有乾眼症，為一勞永逸，接受「SMILE PRO全飛秒」微創近視雷射手術，術後更擺脫了戴隱眼產生的異物感。

陳傑憲透露自己近視300度左右，出門常戴隱形眼鏡，連出賽也如此，但配戴時有異物感，比賽跑跳發現隱眼會跑來跑去，也會有乾澀的感覺。他去檢查才發現除近視外，更有乾眼症，且從練習到比賽時間長，每天超過8小時對眼睛負荷大。同隊的施冠宇近視雖100多度，也因比賽長時間需戴隱眼，難逃眼睛乾澀的困擾。

兩人求助大學眼科，院所引進「SMILE PRO全飛秒」微創近視雷射設備，兩人現在術後一個月了，終於能夠擺脫眼睛因配戴隱形眼鏡產生的異物感，更期待日後在球場馳騁時有更加好的表現。

台南大學眼科院長蘇俊峰表示，此次院所引進設備安全性再提升，單眼雷射時間可在10秒之內。蘇俊峰說，當一隻眼睛要注視一個地方不動，撐超過10秒大概就會受不了，所以此項科技能縮短至10秒內，也能降低患者不適感。且此項微創雷射設備手術後傷口小，術後隔天大多能夠正常作息，也保留著角膜完整性及穩定性。