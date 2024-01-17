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台中新冠+72例！醫院急診塞爆 醫曝：10人中有2人確診

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
衛福部台中醫院每日開設疫苗門診，院長黃元德（左）號召員工接種新冠XBB疫苗疫苗。圖／衛福部台中醫院提供
衛福部台中醫院每日開設疫苗門診，院長黃元德（左）號召員工接種新冠XBB疫苗疫苗。圖／衛福部台中醫院提供

新冠疫情即將迎來高峰，疾管署統計，台中市上周新增新冠併發症72例，有升溫趨勢，衛福部台中醫院院長黃元德說，台中醫院從元旦連假過後急診室及住院病床塞爆，10名病患就有2人確診新冠肺炎；疾管署中部疫情指揮官黃高彬提醒，新冠併發症死亡率是流感的10倍，呼籲有慢性病、老人盡早接種新冠XBB疫苗。

依據疾管署傳染病倉儲系統資料顯示，台中市今年第2周（1月7日至13日）新增新冠併發症病例72例，今年累計140例。

黃高彬說，新冠確診病患從去年底爆增，雖然新冠有流感化趨勢，但臨床看到許多長者感染後不是併發肺炎，就是造成原有慢性病惡化，病情一發不可收拾。他提醒，新冠致死率是流感死亡率的10倍，疾管署也預測未來3周新冠疫情會持續上升到達到高峰，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗的民眾盡快接種。

黃元德說，台中醫院新冠病患從元旦連假後明顯變多，病床一床難求，而且大多是60歲至70歲的長者，更不乏有呼吸衰竭狀況，需要緊急插管治療。該院每日開設疫苗門診，呼籲民眾踴躍接種外，他親自號召員工一起施打疫苗。

台中醫院感染科主任陳宗家說，接種疫苗是預防新冠重症最重要的防範方式，尤其是年長者及免疫低下族群，施打疫苗可明顯減少重症發生率。因為接種疫苗後需要一段時間才能產生保護力，建議民眾盡早接種XBB疫苗。

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