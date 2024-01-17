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物價飆漲 毛豬是否還會有節慶行情？農業部這樣說

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農業部推估，今年1月春節前的毛豬供應，比去年12月增加了6%，毛豬拍賣價格約會落在每公斤平均批發價90元左右，足以供應國人春節所需。本報資料照片
農業部推估，今年1月春節前的毛豬供應，比去年12月增加了6%，毛豬拍賣價格約會落在每公斤平均批發價90元左右，足以供應國人春節所需。本報資料照片

春節腳步近了，根據農業部召開的毛豬調配會議，農業部推估，今年1月春節前的毛豬供應，比去年12月增加了6%，毛豬拍賣價格約會落在每公斤平均批發價90元左右，足以供應國人春節所需。

根據中央畜產會統計，16日的毛豬拍賣價格為89.33元，平均重量127公斤，毛豬相對比較重；近幾個月來，毛豬交易價格都在90元左右震盪，農業部推估，春節前，民眾拜拜、團圓、旅遊、餐敘等活動頻繁，豬肉需求大增，但價格仍會維持。

冬季毛豬每日的供應量約在2.1至2.2萬頭左右，但因應年節需求，歷年來，節前一周，美日毛豬供應量會增加到2.5、2.6萬頭左右。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，根據毛豬調配會議討論結果，今年1月份毛豬供應量比上個月(2023年12月)多了6%，後續也會因應消費者年節需求再多增供，充分供應民眾春節所需；假設每日供應2.1萬頭毛豬，增加6%就可供應到2.2萬頭，後續若消費暢旺，仍會隨時請養豬大場，如台糖、大成、卜蜂等，每年這時候豬場都會訂有生產計畫，也會因應生產計劃進行調節。

春節前因為消費頻繁暢旺，照往例都會有一波春節行情，豬價是否仍有上漲空間？李宜謙說，毛豬美工金平均批發價格還是會維持大概差不多90元，過去有些起伏，但其實看來都相對穩定。

至於，寒假將至，學校午餐停供，加上疫後國外旅遊熱，是否也會有一波需期降低？他表示，寒假每年都有，國外旅遊熱，但國旅也很暢旺，因此消費仍頻繁，餐廳需求仍高，消費慢慢恢復，業者也會因應和調整，因應供需沒有問題。

豬價 春節 農業部

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