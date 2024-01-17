健康主題館／免疫治療vs.口服標靶藥物 晚期肝癌如何選藥？

以前晚期肝癌患者沒什麼有效的藥物，病人平均存活期大約半年，但近年來標靶藥物及免疫藥物的發明，也陸續獲得健保給付，平均存活期得以大大延長。目前肝癌的第一線治療藥物中，健保給付兩種口服標靶藥物，去年八月新增免疫治療組合，這三種第一線藥物治療，為病人帶來新的曙光。

不過，治療得依個人而定，臨床上發現，對免疫治療組合有好的治療反應者大約只有30%，有些人用標靶藥物反而得到很好的反應。

「一名80歲固執的肝癌患者，因癌症轉移至肋骨，嚴重疼痛才願意接受治療，在接受口服標靶藥物後，腫瘤迅速消失，且一直維持病情穩定控制。」台中榮總肝病中心主任李騰裕指出，藥物治療帶給病人良好的生活品質，這是過往無法想像的結果。

李騰裕談及這名肝癌老病患印象深刻，不只肝臟有多顆腫瘤，肋骨的腫瘤最大高達十幾公分，經過口服標靶藥物治療後，腫瘤持續縮小，維持數年一直到過世，腫瘤都沒有再復發，而近年這樣的個案愈來愈多。

免疫治療 並非適合所有患者

李騰裕指出，健保已給付多款肝癌治療藥物，醫病應針對不同藥物的優缺點，進行充分的溝通，規畫最適切的治療方案。圖／李騰裕提供 健保新進給付的免疫治療組合，成了熱門的治療方式。李騰裕指出，門診裡有很多患者會前來詢問，其治療組合是免疫藥物加上抑制血管新生的標靶藥物，不過，並非所有的患者都適合使用，例如肝臟移植、免疫疾病、嚴重心血管疾病、需使用抗凝血劑、胃腸道有出血風險的患者都不建議使用。特別是肝癌患者若有合併胃食道靜脈曲張者，一旦惡化就容易大出血，用藥前需謹慎評估。

目前第一線治療的三種藥物都有獲得健保給付，而新給付的免疫治療組合，因為費用昂貴，健保給付條件相對較嚴格。在治療追蹤的過程中，半年內若腫瘤沒有明顯縮小三成就會中止給付，若病人想繼續使用，就必須自費，一年的藥費可能高達上百萬元。因此，在藥物選擇前，患者應該先審慎評估可能面臨的情況。

口服標靶藥 給付條件較寬鬆

至於另一類的口服標靶藥物，則健保給付至藥物確定無效，腫瘤明顯進展才停止給付，比較沒有半年內必須腫瘤明顯縮小才繼續給付的限制，給付條件相對寬鬆。李騰裕指出，目前口服標靶藥物對肝癌的治療反應率也與免疫治療組合差不多，其中一種口服標靶藥物在反應率也可以超過三成。但也有人對免疫藥物治療無效，卻對標靶藥物有效的。

面對病人治療上的期待，李騰裕建議，醫病雙方在選擇用藥前的評估很重要，特別是患者是否了解健保的給付條件規定。如果第一線藥物後續不符健保給付資格，就只能自費使用二線藥物或繼續自費使用原有藥物，得面臨龐大的醫療費用。

他建議，可依照醫病共享決策的概念，事前讓病人清楚了解各項治療方式的差異、疾病控制率、健保給付條件、與可能的自費金額，共同決策做出有完整的、有延續性的治療計畫。